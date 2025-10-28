Así ha finalizado la jornada 9 para los equipos valencianos en Primera Federación

Los clubes valencianos de Primera Federación no han cerrado su mejor fin de semana liguero. Dentro del grupo 2 de clasificación de I RFEF: Villarreal B, Hércules CF y CD Eldense dejan atrás la jornada 9 de la Liga, cuyo resultado no es esperanzador, más bien negativo. En el cómputo global, tanto el 'mini' submarino amarillo como el conjunto azulgrana han empatado en casa, mientras que al equipo alicantino le ha ido peor: derrota clara ante el Sevilla Atlético en tierras andaluzas, y con esta, suma la cuarta a domicilio —todavía no ha ganado como visitante—. Por tanto, sensaciones contrarias para todos ellos, especialmente para Hércules y Villarreal B, que caen en puestos de descenso.

Villarreal B 1-1 Antequera

Amarillos y verdiblancos se medían las caras en un partido clave para salir del descenso (Villarreal B), o distanciarse de la zona baja y de tu rival (Antequera). Los de David Albelda llegaban a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza con la necesidad de ganar, ya que aunque vencieron de forma contundente por 4-1 al Betis Deportivo, en los últimos siete partidos tan solo habían logrado un triunfo. No obstante, el 'mini' submarino amarillo se volvió a topar con el empate, en un encuentro igualado desde los primeros minutos. El Villarreal B apretó desde el comienzo, consciente de que tenía un rival exigente en frente. Pero los blanquiverdes rompieron el casillero en el minuto 35, con un tanto de Nico Njalla, que aprovechó un error de Rubén Gómez en salida de balón. El conjunto amarillo respondió con un remate franco de Budesca desde el borde del área que sacó el meta contrario.

La segunda parte inició con dominio del Antequera, que dispuso de varias ocasiones claras. Sin embargo, la mejora del conjunto local en los últimos treinta minutos del encuentro le valió para conseguir el empate en el minuto 72 tras una jugada ensañada a partir de un córner. Los amarillos se tuvieron que conformar con un punto, aunque la reacción en el tramo final fue positiva. Actualmente, ocupan la posición decimoséptima de la clasificación (17º), en puestos de descenso.

Sevilla Atlético 2-0 Hércules CF

El Hércules llegaba al encuentro ante el Sevilla Atlético en tierras andaluzas, con la necesidad de sumar su primera victoria fuera de casa, aunque con esta, ya son cuatro derrotas y ningún triunfo, es decir, un total de cero puntos. Como local, la situación es diferente: cuatro mejor en casa en I RFEF, con tres victorias, un empate y una derrota. El estadio Jesús Navas acogía a dos con la urgencia de ganar, aunque el conjunto sevillano estuvo más efectivo de cara al gol. La primera parte estuvo marcada por la intensa lluvia y la escasez de ocasiones de ambos equipos, que firmarían tablas al descanso. No obstante, en la reanudación del segundo tiempo cambiaría todo: los andaluces subieron la intensidad, y generaron peligro evidente en la portería alicantina.

Por su parte, Ibra tuvo en sus manos una ocasión clara para adelantar a los locales, aunque Carlos Abad realizó una estirada tremenda para repeler el disparo. En la siguiente jugada, Collado cayó dentro del área en una infracción que terminó en penalti para el Sevilla Atlético y su posterior transformación desde los once metros que les ponía por delante. El filial sevillista dispuso de las mejores ocasiones hasta el final del partido, y en una de ellas, concretamente en el descuento (minuto 90+5), José Antonio Bozada con una vaselina de calidad firmó el 2-0 antes del pitido final. Actualmente, el Hércules cierra la clasificación como decimosexto (16º), inmersos en el farolillo rojo de la tabla.

Eldense 1-1 Real Murcia

Por su parte, el Eldense, en una mejor posición: decimotercero (13º) con 11 puntos, se aleja de esos puestos de descenso, aunque con este, acumula cinco partidos sin conocer la victoria. El equipo alicantino se enfrentaba al Real Murcia, en un encuentro importante para los locales: continuar la racha invicta (aun sin perder como local) y romper la mala dinámica de resultados. No obstante, el partido no trascurrió como esperaban. Los de Claudio Barragán— en su estreno como entrenador—, fueron dueños del partido desde el primer minuto, con ocasiones claras para ganar.

Los tantos no llegaron hasta la segunda parte, donde, en el minuto 61, David Ruiz se sacó un zapatazo desde dentro del área para poner el 1-0 para su equipo. No obstante, poco duraría la alegría para los alicantinos. A los dos minutos, el equipo murciano puso el empate en un gol marcado por un cúmulo de rebotes y toques desafortunados, cuyo remate terminó por entrar con el leve toque de Ekain, que no logró detener el guardameta local. Seguían sucediéndose las llegadas para ambos clubes. De hecho, durante el partido, el Eldense generó las más claras, pero en frente tenía a un Gazzaniga dispuesto salvar a los suyos y a aferrar ese punto valioso.