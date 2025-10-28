Mourinho alaba al exvalencianista Otamendi

El entrenador del Benfica, José Mourinho, dijo este martes que el central argentino Nicolás Otamendi, de 37 años, es un jugador "joven" a pesar de su veteranía y "muy importante" para el equipo lisboeta.

"Una cosa es la edad real y otra es lo que vemos en el campo y, en mi caso, en los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos de 38 y 40 que son jóvenes. Nico (Otamendi) es joven", afirmó Mourinho en rueda de prensa.

El técnico luso confirmó que Otamendi, el capitán de las 'águilas', estará presente en el partido de este miércoles en casa contra el Tondela, de la Copa de la Liga. El internacional albiceleste cumple su sexta temporada en el Benfica y su contrato termina al final del curso, pero José Mourinho desvió el tema de una posible renovación a "gente en un plano superior" al suyo.

José Mourinho en el partido ante Benfica / @Fenerbahce

Rafael Obrador, con opciones

Quien también podría tener minutos en la Copa de la Liga es el lateral español Rafael Obrador, quien, según Mourinho, aún "tiene un camino por recorrer". El exjugador de la cantera del Real Madrid, de 21 años, "tiene que crecer, incluso desde el punto de vista mental, de confianza en sí mismo, pero lo conseguirá", afirmó Mourinho. "No es un producto acabado, es un buen chico, inteligente, absorbe los comentarios. Llegará a un buen nivel para nosotros, tiene un camino por recorrer, pero le ayudaremos", añadió.