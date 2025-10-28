El portero valenciano Josep Martínez, involucrado en un accidente mortal
Atropelló con su vehículo a un hombre, de 81 años, que iba en silla de ruedas y falleció en el acto. Las autoridades sanitarias no pudieron hacer nada por salvar su vida
Según ha podido saber SUPER hay testigos que han confirmado a la policía que el anciano se despistó e iba en dirección contraria
El valenciano Josep Martínez, portero del Inter de Milán, atropelló este martes a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica que falleció en el acto. Según ha podido saber SUPER hay testigos que han confirmado a la policía que el anciano se despistó e iba en dirección contraria.
El accidente sucedió sobre las 9.40 (8.40 GMT) en Fenegrò (Como, norte), momento en el que el meta valenciano, que estaba de camino al centro de entrenamiento interista, atropelló al fallecido, según reportaron este martes La Repubblica.
Martínez, de 27 años, intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que solo pudieron confirmar la muerte del hombre.
Según las primeras reconstrucciones que desvelaron los medios italianos, el hombre pudo haber sufrido un desmayo o ataque al corazón, motivo por el que pudo haber invadido la carretera.
Por el momento, el Inter de Milán anunció en un comunicado que la rueda de prensa prevista para las 14.00 (13.00 GMT) del técnico rumano Cristian Chivu, fue suspendida.
