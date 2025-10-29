Un año de la Dana: Los "héroes" del FBCD Catarroja

El 29 de octubre el agua anegó lo que durante años había sido su segunda casa. Pero a pesar de la magnitud de lo vivido, el Fútbol Base Club Deportivo Catarroja fue de los primeros en recuperar la esperanza. El 30 de marzo, el verde volvió a brillar en su campo, reemplazando al marrón del barro que lo cubrió más de medio año. No fue casualidad: fue insistencia, fue unión… y, como ellos reconocen, algo de fortuna. “Fuimos superafortunados. A final de marzo y a final de abril éramos una población que tenía dos instalaciones y teníamos las dos operativas”, afirmó Óscar Banacloy a SUPER.

Imagen cenital de las instalaciones del Polideportivo Municipal de Catarroja tras la DANA / FBCD Catarroja

Aunque hasta el ansiado día de la reinauguración transcurrieron seis largos meses. Un periodo de más de 150 días en el que, tal y como relató su presidente, los jugadores del club fueron “los nómadas del fútbol”. “No teníamos casa, no jugábamos como local, cada semana nos tocaba jugar en un campo diferente, cada semana nos tocaba entrenar en un campo diferente…”, relató el presidente de la escuela blanquiazul.

Pueblos como Manises, Sollana, Picassent o Paterna se convirtieron en el hogar provisional del club. “Quiero dar las gracias a esos clubs que nos cedieron sus instalaciones y tuvieron que ajustar sus horarios de entrenamiento y, en cierta parte, salir perjudicados. Fue un gesto de solidaridad en el que ellos perdían un poquito pero para nosotros era ganar mucho”, reconoció Banacloy.

Entrenar en precario

La complejidad de adecuar el calendario de los 43 equipos de la escuela entre las diferentes instalaciones deportivas que les abrieron las puertas llevó al club a “entrenar en precario” gracias a la ayuda de los bomberos del cuartel de Granada, que durante sus labores de ayuda se refugiaron en las instalaciones deportivas del municipio de l’Horta Sud.

El FBCD Catarroja y los bomberos del cuartel de Granada en el campo de fútbol del Polideportivo Municipal de Catarroja / FBCD Catarroja

“Para no tener que depender de los desplazamientos convencí a los bomberos para, con las mangueras, limpiar el campo de fútbol ocho y las zonas que no estaban arrugadas del campo de fútbol once y poder utilizarlas para entrenar”, explicó a SUPER el máximo dirigente del FBCD Catarroja.

El reestreno en casa

El Villarreal CF y la Fundación Trinidad Alfonso, mediante el programa Alcem-se Esport, financiaron la reconstrucción del campo de fútbol del Polideportivo Municipal de Catarroja. Gracias a ellos, el 30 de marzo la escuela blanquiazul pudo volver a casa. “Volver a la normalidad fue una pasada”, recuerda Óscar, que también rememora la felicidad con la que recibieron la noticia de que el campo ya estaba listo para su inauguración.

Banacloy reconoce que aquel día no solo se alegró por los jugadores del club, sino también por los padres: “Nos olvidamos de los padres, pero los padres tuvieron que hacer la temporada pasada un sacrificio brutal. Tienes que transportar a los niños donde sea, en horarios que no son los tuyos, buscándote la vida porque tú tampoco tienes vehículo, pidiendo favores… El año pasado todos los jugadores que aguantaron toda la temporada son héroes”.

Imagen de la reinauguración del campo de fútbol del Polideportivo Municipal de Catarroja / FFCV y FBCD Catarroja

La mejor noticia

Finalmente, el presidente de la escuela incidió en lo que supuso dejar atrás la temporada pasada y comenzar la presente con ambos recintos deportivos, el del polideportivo y el Mundial 82, renovados: “Habíamos conseguido acabar la temporada, competir y, lo mejor de todo, volver a tener campos, que era lo que nos daba muchísimo miedo porque sin campo este año no se hubieran apuntado los chavales”, concluyó.