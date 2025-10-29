Argentina acuña moneda con el golazo de Maradona a Inglaterra en Mundial 1986

La memoria colectiva es importante. En ocasiones es cierto que puede basarse en un recuerdo ficticio o distorsionado con el tiempo, pero el hecho es que en 1986 el mundo pudo deleitarse con el mejor futbolista de todos los tiempos: Diego Armando Maradona. La estrella de Argentina dejó para la historia una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol, quizá la que más. Aquel gol que anotó con la mano para indignación Inglaterra. Eran los cuartos de final del torneo y el astro argentino marcó los dos goles de su equipo (2-1), uno tras recorrer todo el campo regateando rivales y otro el catalogado como "la mano de Dios". En cosa de cuatro minutos se deshizo el partido al doblegar Maradona solito a la poderosa Inglaterra, aunque en la recta final Lineker le metió picante con su gol. Argentina superaría en semifinales a Bélgica y luego a Alemania en la final para quedarse con su segunda Copa del Mundo, tras el título obtenido como local en 1978. Pero esa es otra historia.

El caso es que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó este martes una moneda de plata en ocasión del Mundial 2026 de fútbol, que lleva grabada en el dorso el trazo del histórico gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en los cuartos de final del campeonato mundial de México 1986.

"El BCRA emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales", anunció el organismo en un comunicado, en el que destacó que en el mundial del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá "se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo".

Campeones del Mundial 86: Burruchaga, Valdano, Giusti, Olarticoechea, Héctor Enrique, Batista, Brown, Ruggeri, Cuciuffo, Pumpido y Maradona. / Archivo

Titulares de prensa históricos

En aquel momento, tras ganar superar a Inglaterra con polémica por el gol concedido ilegal por la mano, la guerra pasó de los ultras prepartido a las portadas de la prensa. Muchas aprovecharon para hacer historia y traer al presente el conflicto bélico de Las Malvinas. 'Maradona se escribe con M de Malvinas' o 'No llores por mí, Inglaterra' (frase de Eva Perón) fueron dos de los más destacados en Argentina. Mientras, lo rotativos ingleses tiraron de 'Diego Tramposo' o 'Genio y tramposo'.

Sólo 2.500 unidades...

El reverso, por su parte, muestra un esquema de la mítica jugada de Maradona, desde el momento en que recibe el balón detrás de la mitad del campo hasta el remate a portería tras regatear a cuatro jugadores ingleses y al portero Peter Shilton. "La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. La emisión para el mercado nacional es de sólo 2.500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional", agregó el BCRA, que detalló que las monedas tendrán un valor simbólico de diez pesos argentinos.

Acuñada en España

El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA y fueron acuñadas por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.