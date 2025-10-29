Vinicius se disculpa públicamente tras su último ridículo

Parece muy poco probable que Vinicius vaya a cambiar. Todavía tiene 25 años, pero su carácter le está llevando por el mal camino. Tardó algunos años en mostrar su mejor nivel y, cuando lo logró en rendimiento, sus gestos y polémicas le alejaron del Balón de Oro que se llevó merecidamente Rodri. A eso se suma su denuncia manipulada sobre el racismo en Mestalla, cuando acusó a todo el estadio de cantarle "mono, mono", cuando las pruebas demostraron que mentía y realmente le llamaban "tonto". Netflix, ahora denunciado por el Valencia CF, empleó el vídeo manipulado para catalogar falsamente al estadio español como racista.

El caso es que durante el partido de esta pasada jornada contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, Vinicius estuvo muy pendiente de los rivales. Tuvo varios cruces de palabras durante el encuentro con rivales e incluso fue a buscar a otro provocador de manual como es Lamine Yamal. Comparten un carácter similar, aunque en el caso del culé, además, hay un entorno todavía más tóxico. En su favor, que sólo tiene 18 años.

Antes de que se produjeran los enfrentamientos directos e incluso amenazantes tras la victoria blanca, llegó el gran calentón de Vinicius. Con la intención de proteger la banda con más trabajo, pero sin descuidar la parcela ofensiva, Xabi Alonso decidió dar entrada a Rodrygo en lugar de su compatriota. Rondaba el minuto 70 y el brasileño, destacado hasta el momento, montó en cólera por ser sustituido.

Las disculpas públicas de Vinicius

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", escribió en sus redes sociales. "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", completó.

Una disculpa pública que llega tras haber hecho lo propio en el vestuario, en el primer entrenamiento tras el clásico, después de dos días de descanso, y en la que no menciona a su entrenador, Xabi Alonso, al que, según Movistar +, se dirigió en los siguientes términos al ver su número '7' en la tablilla de los cambios.

"Estas de coña, joder. ¿Yo? No es posible. ¿Yo? Yo me voy del equipo. Mejor me voy", dijo cuando vio su número en la tablilla de los cambios, y se dirigió directo al vestuario, ya que no se sentó en el banquillo con el resto de sus compañeros hasta minutos después. Cuando las cámaras enfocaron a Xabi Alonso, quien miraba para otro lado, dijo un "venga, Vini, hostias", y ninguno de los dos interaccionó en el cambio.

Vinícius tras ser sustituido en el Clásico / DAZN

Ya se disculpó por los ¿cuernos? a su pareja

Con todo esto, queda claro que el entorno de Vinicius le está recomendando que pruebe eso de las disculpas, algo que cada vez hace más. No hay más que ver lo ocurrido recientemente, cuando hizo lo propio con su actual pareja a la que le reconoció, de una manera u otra, que le puso los cuernos.