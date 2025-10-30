Bordalás y Nyom, entre los favoritos para presentar las Campanadas 2025

Este año, TVE ha presentado una encuesta para que los telespectadores puedan elegir a su pareja favorita para que presente las Campanadas de Año Nuevo 2025. El organismo público decidió dar voz a la gente para que envíen sus sugerencias, sin embargo, las propuestas escogidas para coger el relevo de Broncano y Lalachús han sido de lo más dispares, provocando el cierre de la encuesta casi un mes antes de la fecha prevista.

Las propuestas ganadoras

En primer lugar y como tándem con más votos aparecen Gabriel Rufián, portavoz de ERC, y Vito Quiles, acumulando 7300 votos a favor. Seguidamente, como segunda opción, surgen los nombres de Silvia Charro y Simón Pérez, los economistas que se hicieron virales por un vídeo en el que, aparentemente, aparecían bajo los efectos de las drogas. Tras ellos van Fernando Alonso y Antonio Lobato, junto a José Luis Ábalos y Koldo García.

Sin embargo, también hay espacio para el mundo del fútbol. En el quinto lugar aparece una de las duplas más virales de LaLiga, la formada por José Bordalas y Allan-Romeo Nyom, entrenador y jugador del Getafe CF. Ambos fueron protagonistas en una de las últimas salidas de tono de Vinícius Jr. El lateral 'azulón' se marchó expulsado segundos después de ingresar al terreno de juego tras la simulación del extremo brasileño. Acto seguido el jugador del Real Madrid se burló del técnico alicantino asegurando irónicamente que había realizado un "buen cambio".

José Bordalás, durante el Valencia - Getafe en Mestalla / EFE

En definitiva, la encuesta que ha propuesto TVE ha sacado a relucir la ironía de los espectadores a base de parejas sorprendentes. No obstante, también podría servirle al ente público para encontrar a los sustitutos de los elegidos en 2024, pues hay algunas propuestas coherentes. Entre ellas, podrían aparecer los nombres de Marc Giró, presentador de 'Late Xou', o de Chenoa, quien ya dirigió 'Dog House' en La 1.