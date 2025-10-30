El campo de fútbol de Sociopolis-Faitanar en La Torre cuenta con nueva iluminación

El Ayuntamiento de Valencia continúa avanzando en la recuperación de los espacios deportivos de las pedanías afectadas por la DANA. En concreto, la Fundación Deportiva Municipal ha estrenado esta semana un nuevo equipamiento de iluminación y alumbrado LED en el campo de fútbol municipal de Sociòpolis-Faitanar, situado en la pedanía de La Torre. “Hemos invertido más de 160.000€ en instalar un nuevo sistema de alumbrado LED para que nuestros niños y niñas puedan disfrutar, cada tarde, de este espacio deportivo municipal en las mejores condiciones”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Nueva instalación tras la DANA

Cabe recordar que, como resultado de las terribles lluvias, el anterior campo de fútbol municipal de La Torre fue arrasado por la riada. Las instalaciones en las que hasta ahora entrenaba y jugaba el Discóbolo-La Torre quedaron destrozadas por la riada, por lo que se hacía necesario acometer una recuperación integral. Dado que no toda la parcela era de titularidad municipal, se optó por reconstruirlo en una nueva parcela municipal, que está situada en Sociópolis, muy próxima al casco urbano de la pedanía.

“Cumplimos nuestro compromiso con el tejido deportivo de la pedanía: en febrero pusimos en marcha este nuevo campo de fútbol, ahora estrenamos nuevo alumbrado para poder continuar entrenando sin que el cambio de hora afecte a la práctica deportiva y, paralelamente, hemos aprobado ya iniciar la licitación de las obras del proyecto de ejecución de los vestuarios, por un importe total de 1.463.036€”, ha recordado la presidenta de la Fundación Deportiva Municipal.

Con un importe total de 162.513,56 euros (IVA incluido), el proyecto contempla tanto la instalación de un moderno sistema de iluminación como la puesta en servicio de elementos provisionales que garanticen el funcionamiento del campo. Entre las actuaciones principales, destaca la instalación de seis torres de alumbrado de 16 metros de altura, equipadas con proyectores LED de última generación que aseguran una iluminación uniforme y eficiente. Se han ejecutado, además, las canalizaciones eléctricas, cimentaciones, cuadros de protección y líneas de alimentación necesarias para el correcto funcionamiento de todo el sistema.Estas instalaciones permitirán ofrecer servicio a los usuarios del campo mientras se ejecutan las soluciones definitivas.

Una vez completadas las obras, se llevará a cabo un ajuste lumínico conforme a la normativa UNE-EN 12193, garantizando tanto la calidad de la iluminación en el terreno de juego como la minimización de la luz residual en las viviendas próximas. Además, el sistema contará con un control avanzado de gestión energética, que permitirá regular la intensidad lumínica según el tipo de uso o competición, fomentando así el ahorro y la sostenibilidad.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valencia sigue respondiendo a las consecuencias de la DANA, restableciendo un espacio deportivo esencial para los vecinos de La Torre y reforzando su compromiso con la eficiencia energética y la mejora de las instalaciones municipales.

Asimismo, en la noche del miércoles se celebró un acto de conmemoración del aniversario de la DANA en el campo del Discóbolo durante el cual se agradeció la ayuda recibida para recuperar estas instalaciones.