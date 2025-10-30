Un año de la Dana: El Catarroja CF vuelve a sonreír en el Mundial 82

“Mejor no pensar que hubiera pasado”, comentaba José María, encargado de la comunicación del Catarroja CF . Aquel 29 de octubre de 2024 iba a ser como un martes cualquiera: el club debía preparar su siguiente partido. Pero las previsiones del tiempo anunciaron un cambio de planes. Y menos mal… porque, sin jugadores sobre el césped, el agua se adueñó del campo. “En circunstancias normales hubiera sido más dramático de lo que realmente fue. Afortunadamente, no hubo ningún tipo de problema porque teníamos los entrenamientos suspendidos”, añadió.

Cien años de luces y sombras

El barro dejó su huella en el Estadio Mundial 82. Una marca que, a día de hoy, es visible y recuerda todo lo que hubo que recuperar. Una marca que, también, deshizo las ilusiones que el club tenía para ese año. Porque 2024 no iba a ser un año más. Iba a ser especial: el año del centenario. Para la ocasión, el club sacó un cupón conmemorativo que se vendió en toda España el 4 de noviembre, gracias a las gestiones que hizo el presidente del club, Miguel Ibor, que es empleado de la ONCE. “El viernes de antes —del martes 29— hicimos el acto de presentación del cupón. También teníamos ya preparados una serie de actos que íbamos a hacer para festejar este centenario. 2024 lo teníamos marcado en rojo en nuestro calendario, para que pasara a la historia de lo que es la localidad. Y sí, pasó a la historia, pero por otros motivos que nos hubiera gustado que no hubieran sucedido, evidentemente”, aseguró.

El Catarroja CF presenta su cupón del centenario / Catarroja CF

A lo largo de sus cien años de historia —que se dice pronto—, el Catarroja CF ha conocido tanto en el infierno como la gloria. Con 25 temporadas en Tercera División, el club vivió tiempos difíciles cuando en la temporada 2020/21 se vio obligado a jugar en La Torre por el deterioro de su estadio. También un año después, cuando ni siquiera compitió en liga. Parecía que el club había tocado fondo, pero resurgió como un ave fénix: en la 2023/24 conquistó el campeonato de Tercera FFCV, en el pasado curso rozó un nuevo ascenso y, en la presente, el Mundial 82 es todo un fortín en el que aún no conocen la derrota.

El Mundial 82 vuelve a ser su casa

El Catarroja CF pudo regresar al Mundial 82 en mayo. El estadio recuperó su encanto; el césped, su color verde; y los vestuarios, la normalidad. Y eso fue gracias a las instituciones locales y, sobre todo, a la Fundación del Valencia, encargada de la reconstrucción del campo. También a la solidaridad que recibieron de entidades que les dieron material deportivo y “participaron económicamente con sus aportaciones, como pueden ser el CD Buñuel de Navarra, Valencia Academy y la UD Puçol”, con quien desde entonces tienen “un buen lazo de hermanamiento”, reconoció José María.

El Catarroja CF durante un entrenamiento / SD

El acto de inauguración se celebró el 6 de mayo sobre el tapete renovado y fue un acto “muy bonito” en el que todas las escuelas y clubes de Catarroja tuvieron cierta presencia, exceptuando el Catarroja CF: “Quiero entender que fue un malentendido protocolario, que consideramos que en la posición en la que nos habían puesto no deberíamos estar. Declinamos amablemente la presencia en el acto, pero estábamos muy contentos de que el fútbol en Catarroja y en un campo mítico, como es el Mundial 82, volviese a rodar el balón”.

La riada obligó al Catarroja CF a emigrar a otros lugares donde jugar —Silla, Alcàsser, Puçol…— pero ya nada les impide estar en casa. En ese campo que fue, es y será siempre un fortín para el club.