Paunovic es el nuevo seleccionador de Serbia para lograr la clasificación al Mundial

Veljko Paunovic fue destituído entre polémica el pasado 9 de octubre. El técnico serbio certificó el ascenso del Oviedo la pasada campaña tras vencer en los playoffs al CD Mirandés y, además, la temporada no comenzó mal para el equipo 'carbayón'. En el momento del despido, a pesar de la derrota en casa frente al Levante, el cuadro asturiano se encontraba fuera de los puestos de descenso, no obstante, fue apartado de su cargo igualmente para el retorno de Luis Carrión.

Destitución con polémica

En mitad de esta controversia surgió el nombre de Santi Cazorla, al que muchos acusaron de estar involucrado en el despido del serbio y en el fichaje de Carrión, con el que es sabido que comparten una buena amistad. Para desmarcarse del suceso, el veterano centrocampista compareció ante los medios de comunicación y aseguró que no tuvo nada que ver en la destitución de Paunovic. Ahora, apenas 21 días después de aquello, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, ha regresado a los banquillos.

La selección nacional de Serbia ha acudido a Paunovic para que obre el 'milagro' de la clasificación al Mundial 2026. Los balcánicos no lo tienen fácil para conseguir el bilete a la cita mundialista, pues actualmente ocupan la tercera posición del grupo K con 10 puntos. Por delante tienen a Inglaterra, ya clasificada, y a Albania que, con 11 puntos en su haber están situados en segunda posición, que otorga plaza para la repesca.

Valjo Paunovic en el Valencia CF 1-2 Real Oviedo / EFE

Vuelve a casa

Para lograrlo, deberá mejorar los resultados que haga Albania en las dos jornadas restantes. Por su parte, los serbios deberán enfrentarse a Inglaterra en Wembley y a Letonia en casa, mientras que los albaneses jugarán en Andorra y contra los 'Three Lions' en casa. De esta forma, Paunovic vuelve a la que fue su 'casa', donde alzó, quizás, el hito más grande de su carrera: el Mundial sub-20. Formaban parte de esa plantilla jugadores como Milinkovic-Savic, Predrag Rajkovic o el exvalencianista Nemanja Maksimovic, quien marcó en la final.