El Torrent ya espera a un Primera tras eliminar al Torremolinos
El conjunto valenciano fue claramente superior a un equipo de Primera RFEF, una categoría más a la suya
EFE
El Torrent se clasificó este miércoles para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras superar con solvencia (3-1) al Juventud de Torremolinos con dos goles de Raúl Caballero y otro de Adrián Lois en una eliminatoria a partido único disputada en el campo de San Gregorio.
En un choque marcado por el homenaje a las víctimas de la dana en el primer aniversario de la tragedia y por la fuerte lluvia que cayó en algunos momentos, el Torrent fue claramente superior a un equipo que milita en Primera RFEF, una categoría por encima de la suya.
Raúl Caballero abrió el camino de la victoria para el Torrent con un gol en el minuto 33, mientras que Adrián Lois encarriló la clasificación del cuadro de Xavi Giménez con un tanto en el minuto 40.
En la segunda mitad, Raúl Caballero volvió a anotar en el minuto 60 un gol de cabeza que sentenció la eliminatoria. El tanto final del Juventud de Torremolinos no tuvo incidencia en el desenlace del partido.
Con la clasificación a la siguiente ronda, el Torrent recibirá en San Gregorio a un rival de la máxima categoría, algo histórico para uno de los municipios más afectados por la Dana de hace un año.
