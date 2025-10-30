La última oportunidad para Neymar

El futuro de Neymar Jr. vuelve a estar en el aire. El delantero brasileño, que termina su contrato con Santos tras una etapa marcada por las lesiones y un rendimiento irregular, podría estar ante uno de los movimientos más mediáticos de su carrera: fichar por el Inter Miami. Según informa el medio español SPORT, el conjunto estadounidense, propiedad de David Beckham, estudia la posibilidad de reunir nuevamente al legendario tridente ofensivo de la MSN: Messi, Suárez y Neymar.

La 'MSN' tras anotar un gol / FC Barcelona

A sus 33 años, el máximo goleador histórico de la selección brasileña busca relanzar su carrera en un entorno competitivo pero menos exigente físicamente que el fútbol europeo. Y la Major League Soccer (MLS) parece el escenario ideal para que el crack recupere confianza, continuidad y exposición mediática de cara al próximo Mundial de 2026, que se disputará precisamente en territorio norteamericano.

Neymar y su última bala mundialista

La carrera internacional de Neymar ha estado marcada por momentos de brillo y frustración. Desde aquel trágico 7-1 ante Alemania en Brasil 2014, pasando por la eliminación ante Bélgica en Rusia 2018 y la más reciente caída frente a Croacia en Qatar 2022, el brasileño ha visto cómo el sueño de levantar la Copa del Mundo se le escapa una y otra vez.

Neymar lesionado con Brasil / EFE

El próximo Mundial podría ser su última oportunidad para alcanzar el trofeo que tanto ansía. Sin embargo, Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, aún no lo ha convocado desde que asumió el cargo. “Cuando Neymar está en forma, puede jugar para cualquier equipo del mundo debido a su talento”, dijo el técnico italiano recientemente. No obstante, ese “cuando” sigue siendo la gran incógnita.

Las reiteradas lesiones y la falta de ritmo competitivo han mermado su rendimiento en los últimos años. Aun así, en Brasil no pierden la esperanza de que su estrella recupere la forma y aporte su magia una vez más a la Canarinha.

El Inter Miami abre sus puertas

El Inter Miami vive un momento de transformación. Con la inminente retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba, el club dispondrá de un valioso espacio de jugador designado, lo que abre la puerta a la llegada de una superestrella como Neymar. La posibilidad de ver nuevamente en acción al tridente que deslumbró al mundo con el FC Barcelona entre 2014 y 2017 entusiasma tanto a los aficionados de la MLS como a los seguidores del fútbol internacional.

Neymar en Santos 24/25 / EFE

Además, el atractivo de jugar junto a Lionel Messi y Luis Suárez podría ser un incentivo determinante para Neymar, quien mantiene una gran relación personal con ambos. La presencia de Beckham en la gestión y la creciente influencia global del Inter Miami consolidan la idea de que el club se ha convertido en un destino ideal para leyendas del fútbol que buscan nuevos retos sin renunciar al espectáculo