Antes de su partido más especial, el portero del Elche, Iñaki Peña, compareció este jueves en la sala de prensa del Martínez Valero. El alicantino, ahora cedido en el Elche pero con contrato hasta 2029 con el Barcelona, apunta a titular este domingo (18:30 horas) en Montjuic, donde regresará a la que ha sido su casa desde los 12 años... pero ahora con otro escudo.

"Volver a un sitio donde he estado tanto años es muy importante. Además, por el lado humano, me reencontraré con amigos con los que he estado durante mucho tiempo. Será muy especial", valoró el portero franjiverde, que completó una notable actuación frente al Espanyol, en el RCDE Stadium, pese a la derrota.

El ahora portero franjiverde, culé de cuna, dijo estar "muy agradecido con el FC Barcelona". También puso en valor la posibilidad brindada Barça de jugar el partido, ya que podrían "haber puesto la cláusula del miedo. Va a ser muy especial verme allí con otro escudo", agregó.

Sin rencor

Peña también aseguró no guardar "nada de rencor" al Barça pese a su salida este verano, tras la incorporación de Joan García. "Es un club con el que tengo contrato y al que pertenezco, he pasado allí mucho tiempo. Ahora estoy comprometido al 100% con el Elche para hacer un gran partido", aclaró el guardameta, dejando claro su compromiso con el conjunto ilicitano.

Sobre la derrota en el Clásico, el meta no está de acuerdo con que lleguen con la moral baja: "Eso es un arma de doble filo, nunca sabes lo que es mejor. Sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo. Lo que debemos hacer es estar estables en los momentos difíciles y aprovechar los buenos. Vienen de semana limpia y seguro que han corregido cosas. Van a estar todos al 100% y nos van a complicar la vida".

El guardameta dijo no tener ningún "ritual" especial para partidos de este tipo, en los que el potencial ofensivo del rival se encuentra entre los más punteros del mundo. "No hago nada especial. Si tuviera un truco, lo utilizaría en todos los partidos. Te centras al 100% en cada partido y te lo tomas como uno más. Es verdad que su potencial ofensivo nos expone mucho más, pero trataremos de ser valientes como hemos sido hasta ahora", desarrolló.

Iñaki Peña, pese a sumar tres titularidades en liga consecutivas, no se siente fijo bajo palos. "Titular es el que juega el partido, nada más allá", desliza. "Es verdad que en los últimos partidos he tenido una continuidad que para un portero es importante, pero todo jugador quiere jugar todos los minutos posibles. Es el míster el que debe decidir. Yo tengo que estar preparado y estar al 100%", dijo al respecto.