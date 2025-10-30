Yéremy Pino deslumbra en la Premier League con el Crystal Palace

Con la inminente salida de Eberechi Eze al Arsenal, el Crystal Palace actuó con rapidez para encontrar a su sustituto natural: Yéremy Pino (Las Palmas de Gran Canaria, 2002). El extremo, procedente del Villarreal y fichado por alrededor 30 millones de euros, asumió además el dorsal '10', reflejo de la confianza del club en su talento. En apenas 13 partidos disputados (10 como titular y tres saliendo desde el banquillo), el canario ha marcado un gol y repartido cuatro asistencias, dejando una huella inmediata en la Premier League.

Del Villarreal al desafío inglés

Pino ha demostrado que el talento y la inteligencia táctica pueden imponerse en una liga donde prima el físico. Su fútbol eléctrico, de toque rápido y desborde, le ha permitido adaptarse con una naturalidad sorprendente. En el Villarreal ya era considerado uno de los jugadores con más proyección del fútbol español, pero en Inglaterra está confirmando su madurez competitiva.

Yéremy Pino celebrando un gol en la Conference League con el Crystal Palace / EFE

El extremo viene de firmar una actuación estelar ante el Liverpool en la Copa de la Liga, donde participó con un gol y una asistencia en la victoria por 3-0 del Palace. Este rendimiento lo ha devuelto también a la selección española de Luis de la Fuente, con la que marcó recientemente ante Georgia en el parón de octubre.

Técnica por encima del físico

Pino es un ejemplo de que no todo pasa por la potencia o el tamaño. Con su 1,72 de estatura, compensa con técnica, visión y determinación. “Con calidad técnica, se puede sobrevivir al ritmo del juego en Inglaterra. Tengo muy presentes a Cazorla, mi ídolo, y a David Silva, que es de Canarias como yo”, declaró en The Athletic.

En el Crystal Palace ya lo ven como algo más que un sustituto de Eze: Yéremy Pino se está ganando el estatus de nueva figura del proyecto y uno de los talentos españoles más prometedores de la Premier League.