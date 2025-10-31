Un año de la Dana: La unión y solidaridad del E1 Paiporta

Ha sido un largo camino hasta que, en el Campo Municipal de El Terrer, se ha vuelto a escuchar el sonido del balón, del juego, de las indicaciones de los entrenadores y del aliento de la grada. Casi doce meses en los que el E1 Paiporta ha tenido que emigrar de su casa buscando campos vecinos donde mantener viva su pasión. Ese sacrificio ha obtenido recompensa, ya que hace poco más de una semana, la casa del fútbol paiportino reabrió sus puertas. “Con mucha alegría, por fin, la semana pasada pudimos reinaugurar el Campo Municipal de El Terrer y volver a retomar la actividad del fútbol”, expresó la presidenta del club, Yolanda Folguera a SUPER.

La localidad de Paiporta fue el epicentro de la catástrofe que trastocó al pueblo valenciano hace ya un año. “Lo que yo recuerdo de aquel 29 de octubre es mucha sorpresa. No llovía, pero sí hacía mucho aire. Tuvimos mucha suerte porque, junto al ayuntamiento y la dirección deportiva, decidimos suspender los entrenamientos, si no, ese día hubiera habido unos 140 o 150 jugadores del E1 aquí. Esa es una de las cosas por las que me siento afortunada”, relató Folguera.

Imagen de El Terrer tras la DANA / E1 Paiporta

Una vez fueron conscientes de la magnitud de lo ocurrido, la primera decisión que tomó el club fue tratar de contactar con las familias de sus jugadores, de las cuales setenta “lo perdieron absolutamente todo”. Pero ante la adversidad, la unión del club se antepuso: “No nos dio tiempo ni de llorar porque lo que teníamos que hacer era ayudar. Se hizo un grupo grande de gente entre entrenadores, padres, madres y empezamos, primero, a quitar todo el barro. Eso es lo que hicimos durante las primeras semanas”, rememora la máxima responsable del club.

La nueva realidad

“Parecía que nunca iba a llegar. Yo visité todos los campos y este era el que más afectado estaba porque Paiporta fue todo", recuerda Yolanda. Pero pese a que la normalidad ha vuelto a El Terrer, la complejidad de la temporada pasada y los plazos de la reconstrucción han afectado a la escuela. El club ha perdido diez equipos: “Aquí en agosto ya están entrenando, sobre todo los equipos de Preferente y autonómico. Nosotros en agosto no teníamos nada, entonces muchos niños se han ido”, explica la presidenta.

Si algo nos ha demostrado esta tragedia, no solo en el ámbito deportivo, es que todo el pueblo se ha volcado con su vecino. Fue la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana quien financió la reconstrucción de la casa del E1 Paiporta, pero hasta entonces, ha sido la solidaridad de la ciudadanía la que ha sustentado al club: “El entrenador de Torre Pacheco que vino con una furgoneta y nos trajo balones, de Alzira que nos trajeron porterías, al Athletic Club que donó diez mil euros en material, la Fundación Trinidad Alfonso que prestó autobuses…”, recordó Folguera para Superdeporte.

Imagen de El Terrer antes de empezar la reconstrucción / E1 Paiporta

Ahora son ellos los solidarios

El E1 Paiporta ha podido regresar a El Terrer, pero a apenas 300 metros la realidad es bastante preocupante. La casa del Paiporta CF y del Ciudad de Paiporta, El Palleter, sigue tal y como el barro la dejó. Es por ello que las instalaciones del E1 ahora albergan la actividad de los tres clubes de la localidad de l’Horta Sud, en un gesto de solidaridad con sus vecinos. Al fin y al cabo, ese es el aprendizaje que nos deja esta catástrofe: que en el fútbol valenciano, los valores van por delante de la competitividad.