Saltan las alertas en el Mallorca
Leo Román es baja segura por lo menos ante el Betis, por lo que Arrasate está obligado a darle la alternativa liguera al finlandés Lucas Bergström
EFE
El guardameta del RCD Mallorca Leo Román no estará ante el Real Betis tras sufrir este jueves una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha en el entrenamiento, lo que supone una baja sensible para el conjunto de Jagoba Arrasate.
El club ha informado que la disponibilidad del futbolista "dependerá de la evolución", aunque no se espera que esté recuperado hasta después del parón de selecciones.
El ibicenco se ha hecho esta temporada con la titularidad en el club y es uno de los pilares para el técnico bermellón, que deberá darle la oportunidad al finlandés Lucas Bergström que ya debutó esta misma semana en la Copa del Rey ante el Sant Just, dejando su portería a cero.
Lato es baja y Muriqi, duda
Los bermellones también viajarán a Sevilla con la baja de Toni Lato y están pendientes de la mejoría de Vedat Muriqi de su proceso febril, aunque se espera que el atacante kosovar esté en plenas condiciones para el partido del domingo.
- Aston Martin anuncia al nuevo 'sustituto' de Fernando Alonso
- Valencia Basket - Dubai Basketball: la Euroliga, en vivo y en directo
- Valencia Basket - Dubai: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo
- El sueño de Panach: un central con alma de defensa y cabeza de centrocampista
- Condicionantes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey
- Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia
- Javi Guerra no se entrena con el grupo a dos días del partido contra el Real Madrid
- El Benfica de Otamendi accede a las semifinales de la Copa de la Liga