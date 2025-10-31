Saltan las alertas en el Mallorca

El guardameta del RCD Mallorca Leo Román no estará ante el Real Betis tras sufrir este jueves una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha en el entrenamiento, lo que supone una baja sensible para el conjunto de Jagoba Arrasate.

El club ha informado que la disponibilidad del futbolista "dependerá de la evolución", aunque no se espera que esté recuperado hasta después del parón de selecciones.

El ibicenco se ha hecho esta temporada con la titularidad en el club y es uno de los pilares para el técnico bermellón, que deberá darle la oportunidad al finlandés Lucas Bergström que ya debutó esta misma semana en la Copa del Rey ante el Sant Just, dejando su portería a cero.

El delantero kosovar del Mallorca, Vedat Muriqi (i), intenta controlar el balón ante el defensa del Alavés, Jonny Otto, durante el encuentro correspondiente a la jornada 7 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado Mallorca y Alavés en el estadio de Son Moix, en la capital balear. EFE/CATI CLADERA. / EFE

Lato es baja y Muriqi, duda

Los bermellones también viajarán a Sevilla con la baja de Toni Lato y están pendientes de la mejoría de Vedat Muriqi de su proceso febril, aunque se espera que el atacante kosovar esté en plenas condiciones para el partido del domingo.