Ni el Ciutat evita la caída

Ni el Ciutat de València logró evitar otra mañana gris para el Levante UD, que continúa coqueteando con el abismo. A pesar de jugar en el escenario grande, que siempre es un aliciente más, y contar con el apoyo de la afición, el equipo volvió a mostrar las mismas carencias: escasa creatividad en ataque, falta de profundidad y errores que cuestan caro en defensa. La pasividad ha reinado en la primera mitad; la esperanza, en la segunda. Porque, tras el paso por los vestuarios, pudieron llevarse el partido. Pero no. Hoy tampoco era el día y ya van nueve sin serlo.

El lunar del Levante: los goles a balón parado

Si hay un aspecto que resume buena parte de los males del Levante, ese es el balón parado. Los cuatro goles encajados en el encuentro llegaron por esa vía: dos de córner y dos desde el punto de penalti. El primero fue un saque de esquina directo a la cabeza de Carlota Suárez; el segundo, nació desde los once metros, tras un pisotón de Paulina Ali que permitió a Natalia Ramos ampliar la ventaja. Más tarde, Sandra Castelló, vieja conocida del levantinismo —se formó en las categorías inferiores y jugó tres temporadas con el primer equipo— fue la encargada de desempatar el partido con un cabezazo tras otro saque de esquina. Y cuando el partido agonizaba, rozando el minuto 100, Iratxe Pérez transformó un penalti.

El Ciutat de València no fue la excepción

Los dos goles anotados no pueden maquillar la realidad. A este Levante le falta pólvora en ataque, y el claro ejemplo fue la primera mitad: era cruzar la línea del centro del campo y apagarse las ideas. No había lucidez ni claridad en el pase, tampoco creatividad en los últimos metros. Cada intento de progresar se convertía en un paso atrás. Y la falta de convicción permitió que el Costa Adeje Tenerife llevase la batuta del partido.

Hasta el minuto 23 no llegó el primer remate, un intento tímido y centrado de Carol Marín, que atrapó sin problemas Nay Cáceres. Y nada más increpó a la meta del Tenerife, salvo el gol en propia puerta de Patri Gavira, que no pudo hacer nada para evitarlo, y el tanto de Érika González en el 83'. Un gol que por poco no entra, ya que la portera venezolana adivinó sus intenciones y llegó a rozar el balón. En total: seis disparos, solo dos a puerta. Para la alegría de la afición levantinista al menos esos fueron dentro.

Carol Marín, la protagonista de la primera ocasión del Levante UD / Levante UD

Otra cara en la segunda mitad

Las palabras de Santi Trigueros en el descanso causaron efecto, porque, tras el paso por los vestuarios, el Levante mostró otra cara. Una más atrevida y descarada en campo rival. Una que sabía lo que se estaba —y se está— jugando. Una que no se iba a marchar del Ciutat sin lucharlo hasta el final. La circulación de balón de pronto tuvo sentido, los cambios de juego de banda a banda buscaron destapar espacios entre las tinerfeñas y comenzaron a acariciar el gol. Primero, Ana Franco probó suerte con un cabezazo que fue alto; después, a los pocos minutos de entrar, Dolores Silva estrelló el esférico en el larguero; y a la tercera llegó la vencida con Érika.

La asturiana fue la más diferencial de su equipo: incisiva por las bandas, por el medio, bajando a recibir, ayudando en tareas defensivas... El penalti que terminó transformando nació de sus botas, con un centro lateral que golpeó en la mano de una rival. La '10' levantinista anotó su segundo gol de la temporada —ambos desde los once metros— en la cita que cumplía 100 partidos con el Levante.