Un año de la Dana: El esfuerzo colectivo del CF Chiva

En la localidad de Chiva pueden estar orgullosos de que si el fútbol regresó a La Murta apenas dos meses después de la trágica DANA de la que esta pasada semana se cumplió un año, es gracias al esfuerzo y la unión de su comunidad. El barro dejó su huella en el césped, pero la dedicación del club hizo que desapareciera en el menor tiempo posible para que, a mediados de diciembre, los clubes de la localidad valenciana pudieran volver a disfrutar de su casa. “A raíz de colaborar todos unidos fue cuando pudimos volver a jugar”, expresó el presidente del Club de Fútbol Chiva, Vicente Carbó, para Superdeporte.

Su labor fue más que meritoria, pero desde el club recuerdan que, en un primer momento, las instalaciones deportivas no fueron su prioridad: “Una vez vimos lo que había sucedido en el campo nos asustamos, evidentemente, pero no era el momento oportuno para empezar con ellas. Parte de los que forman el CF Chiva, el Inter Chiva habían sufrido daños, ya fuesen coches o casas”, reconoció Vicente.

“A partir de empezar a ver la sonrisa y ver que el pueblo comenzaba a resurgir, nos metimos aquí. El ayuntamiento ofreció sus servicios y fueron los compañeros del Inter Chiva y el CF Chiva los que empezaron a mover todo para sacar el barro de la zona del córner, que es lo que estaba faltar”, recuerda el máximo dirigente de la escuela de fútbol.

"Salía barro por todas partes"

No fue una tarea fácil para los jugadores y miembros del club, quienes, junto a los servicios y maquinaria del ayuntamiento, levantaron la parte superior del césped y extrajeron los restos del lodo marrón impregnados en el verde. Carbó recuerda que la labor de extracción del barro fue "con mucha paciencia" ya que "salía barro por todas partes". La colaboración tanto del CF Chiva como del Inter Chiva, equipo con el que comparten las instalaciones de La Murta, fueron clave para agilizar el proceso.

Imagen del acceso a La Murta, casa del CF Chiva, tras el paso de la DANA / CF Chiva

Pese a que sin el terreno de juego, no podría haber regresado el fútbol a la casa del fútbol de Chiva, este no fue el único espacio de las instalaciones que se vio afectado tras el paso de la DANA. El agua se filtró bajo la grada e inundó los vestuarios y el almacén del material, dejando inservible todo lo que estaba allí resguardado: balones, chinos, conos e, incluso, las equipaciones del club.

Todo ello lo recuperaron gracias a las donaciones: "Recibimos dinero de la Fundación Trinidad Alfonso que destinamos a este tipo de material, sobre todo ropa. El Levante UD nos donó bastantes chándals que también hemos ido serigrafiando y utilizando. Luego también Joma nos regaló la primera equipación y la segunda, que son con las que actualmente estamos jugando", relató Vicente.

La vuelta a casa

A pesar de todo, el ánimo nunca se perdió. Con trabajo, unión y muchas horas sobre el barro, consiguieron que, en diciembre, La Murta volviese a abrir sus puertas para los clubes del municipio: “A raíz de colaborar todos unidos fue cuando pudimos volver a jugar. Eso fue prácticamente a principios de diciembre”, rememoró. La tragedia demostró la fuerza de todo un pueblo, que unido consiguió devolver la ilusión a los deportistas de la localidad. La Murta volvió a brillar, y con ella, todo Chiva.