Guedes arranca en la Real Sociedad

La Real Sociedad no comenzó la liga de la mejor forma, aunque parece ser que tras diez jornadas comienza la buena dinámica del equipo. Los txuriurdines vencieron ayer a su máximo rival histórico, el Athletic Club, en un encuentro que finalizó con la victoria local por 3-2.

Adaptación Guedes

El portugués ha participado en todos los encuentros que ha disputado la Real Sociedad, pero no ha sido hasta la jornada 11 hasta que ha podido estrenar su casillero personal. Las actuaciones de Guedes han ido de menos a más, pero su adaptación en el equipo de Sergio Francisco parece haber llegado. Frente al Athletic Club partió como titular y realizó su mejor actuación con la camiseta blanquiazul. Participó en algunas acciones de ataque y estuvo participativo. Encontró el premio del gol en la segunda parte en una gran acción individual.

Gonçalo Guedes con la Real Sociedad / Real Sociedad

El exvalencianista todavía no ha conseguido recuperar el nivel que demostró en Mestalla, pero busca en su nuevo equipo alcanzarlo. "Guedes sabemos el jugador que es. No había llegado con continuidad de competición para rendir de inmediato, pero sentimos en el último mes que va a ser importante. El gol le va a ayudar, hizo muy buen trabajo, en sensaciones nos da muchas cosas", ha respondido Sergio Francisco al ser preguntado por el estado del portugués.