Guedes arranca en la Real Sociedad
El portugués marcó su primer gol con los Txuriurdines ante el Athletic Club
La Real Sociedad no comenzó la liga de la mejor forma, aunque parece ser que tras diez jornadas comienza la buena dinámica del equipo. Los txuriurdines vencieron ayer a su máximo rival histórico, el Athletic Club, en un encuentro que finalizó con la victoria local por 3-2.
Adaptación Guedes
El portugués ha participado en todos los encuentros que ha disputado la Real Sociedad, pero no ha sido hasta la jornada 11 hasta que ha podido estrenar su casillero personal. Las actuaciones de Guedes han ido de menos a más, pero su adaptación en el equipo de Sergio Francisco parece haber llegado. Frente al Athletic Club partió como titular y realizó su mejor actuación con la camiseta blanquiazul. Participó en algunas acciones de ataque y estuvo participativo. Encontró el premio del gol en la segunda parte en una gran acción individual.
El exvalencianista todavía no ha conseguido recuperar el nivel que demostró en Mestalla, pero busca en su nuevo equipo alcanzarlo. "Guedes sabemos el jugador que es. No había llegado con continuidad de competición para rendir de inmediato, pero sentimos en el último mes que va a ser importante. El gol le va a ayudar, hizo muy buen trabajo, en sensaciones nos da muchas cosas", ha respondido Sergio Francisco al ser preguntado por el estado del portugués.
- DIRECTO | Sigue el Real Madrid-Valencia CF
- Publican el polémico audio de VAR del penalti señalado a Tárrega
- Alineaciones oficiales del Real Madrid - Valencia CF... ¡con sorpresas!
- Estas son las (nefastas) notas de los jugadores del Valencia CF
- Un Valencia de patio de colegio ni compite en el Bernabéu
- El valenciano Diego López, nuevo director deportivo del Génova
- Directo | Corberán da la cara tras la goleada en el Bernabéu
- Manuel Llorente: 'Estaría dispuesto a volver y ayudar al Valencia CF a salir adelante