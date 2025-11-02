El valenciano Josep Martínez, convocado por el Inter en pleno proceso judicial

El valenciano Josep Martínez, portero del Inter de Milán que atropelló el martes a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica fallecido en el acto, entró en la convocatoria para el duelo de Serie A de este domingo ante el Hellas Verona y está en el banquillo de los del rumano Cristian Chivu.

El meta valenciano, de 27 años, bajo investigación por homicidio imprudente, se entrenó desde miércoles en la ciudad deportiva de Appiano Gentile pese a que el club le concedió libertad para volver a partir de la próxima semana.

Así las cosas, tras no estar entre los convocados ante el Fiorentina el miércoles por lo sucedido, Martínez está a disposición de Chivu para el duelo ante el Verona en el que comenzó en el banquillo debido a la titularidad el suizo Yann Sommer.

El guardameta estaba el martes de camino al entrenamiento con el Inter cuando, poco antes de las 10.00 (9.00 GMT), colisionó en Fenegrò (Como, norte Italia) con Paolo Saibene, de 81 años, que circulaba con su silla de ruedas eléctrica por el arcén y que falleció en el acto.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un colapso o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que pasaba Martínez.

Ahora el español está bajo investigación por posible homicidio víal imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y, en caso de que la investigación determine que infringió alguna norma, la pena podría ir de los 2 a los 7 años de cárcel.

Si, en cambio, se confirma que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, podría no tener responsabilidad penal.

El español dio negativo en todos los test de alcohol y drogas a los que se sometió en comisaría tras lo sucedido -procedimiento habitual en estos casos- y, al llegar a su domicilio, recibió la ayuda de un psicólogo del club 'nerazzurro'. Además, cerró sus perfiles en redes sociales.

Los testigos culpan al anciano

Algunos testigos, como el conductor del vehículo inmediatamente posterior al de Martínez, confirmaron a la policía la marcha irregular del hombre en silla de ruedas eléctrica, según desvelaron los medios locales.

El futbolista español intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

El cuerpo del fallecido está a disposición de la Fiscalía de Como, que ya ordenó una autopsia y procedió al embargo de ambos vehículos y del teléfono del jugador. Las autoridades trabajan también para verificar la velocidad a la que circulaba el coche del futbolista.