El número de penaltis que le han pitado a favor al Real Madrid

El Real Madrid goleó de forma sencilla al Valencia CF en un desastroso partido de los de Carlos Corberán en el Santiago Bernabéu (4-0). Además, el resultado podría haber sido todavía más abultado de no ser por Julen Agirrezabala y por el propio Madrid, que bajó el ritmo durante la segunda mitad. De los cuatro goles recibidos, uno de ellos fue desde los once metros, donde Mbappé es casi infalible. Vinícius, por otro lado, no lo es tanto, pues erró su lanzamiento de penalti.

El doble que sus competidores

Con las dos penas máximas señaladas en la última jornada, los de Xabi Alonso ya acumulan seis penaltis a favor en los primeros once partidos de competición liguera. Ningún equipo ha tenido más 'privilegios' que ellos en esa faceta, pues, de hecho, son el doble de penaltis que sus inmediatos perseguidores en esa clasificación. Atlético de Madrid, Osasuna, Espanyol, Athletic Club, Girona y Deportivo Alavés cuentan con tres penaltis a favor. Por su parte, al Valencia solo le han señalado una pena máxima a su favor, que tampoco pudo convertir en gol. (Danjuma vs Oviedo).

A los seis penaltis señalados al Real Madrid, hay que añadir los que ha lanzado en Champions League. Por su parte, en la máxima competición de clubes, el cuadro madridista ha ejecutado en otras tres ocasiones desde el punto fatídico, acumulando nueve penaltis a favor a catorce partidos disputados. De las nueve penas máximas, Mbappé ha lanzado en siete ocasiones, con seis goles y un fallo, en el último Clásico. Por otra parte, Vinícius ha disparado en las otras dos ocasiones, errando en una de ellas, contra el Valencia CF, como hizo el año pasado en el mismo escenario.

Agirrezabala, parando un penalti a Vinicius / EFE

La clasificación de penaltis en contra

En el otro 'ránking', el de los penaltis en contra, el Valencia CF ocupa el segundo escalón, con tres penas máximas señaladas. El único equipo al que le han chutado más veces desde el punto de penalti es el Sevilla, que ha cometido cinco infracciones en el interior del área. Por su parte, al Real Madrid le han pitado dos penaltis en contra, terminando ambos en gol.