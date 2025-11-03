El Real Madrid visita Anfield este martes. Lo hace como equipo invicto tras lograr un tres de tres hasta la fecha. El Liverpool, por su parte, acumula dos victorias y una derrota hasta el momento, pero confían en superar a los de Xabi Alonso en casa.

Son cinco los clubes que cuentan sus partidos por victorias (PSG, Bayern, Inter, Arsenal y Real Madrid), pero lo apretado del calendario obligará a realizar rotaciones. Los lesionados y sancionados empiezan a condicionar los planes de los técnicos. Para la cita, ambos conjuntos llegan con varias bajas importantes.

Mastantuono, baja

Los reds tendrán las ausencias de Alexander Isak, Alisson Becker y Jeremie Frimpong, mientras que los blancos las de Alaba, Carvajal, Rüdiger y Mastantuono.

Mbappé, Franco y Brahim / Manu Fernandez

Alineaciones probables del Liverpool - Real Madrid de Champions League

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinícius y Mbappé.