Alineaciones probables del Liverpool - Real Madrid de Champions League

El conjunto de Xabi Alonso visita este martes Anfield con la firme intención de lograr su cuarta victoria en la competición

Giorgi Mamardashvili con el Liverpool FC

Giorgi Mamardashvili con el Liverpool FC / Liverpool FC

Jaume Puig

El Real Madrid visita Anfield este martes. Lo hace como equipo invicto tras lograr un tres de tres hasta la fecha. El Liverpool, por su parte, acumula dos victorias y una derrota hasta el momento, pero confían en superar a los de Xabi Alonso en casa.

Son cinco los clubes que cuentan sus partidos por victorias (PSG, Bayern, Inter, Arsenal y Real Madrid), pero lo apretado del calendario obligará a realizar rotaciones. Los lesionados y sancionados empiezan a condicionar los planes de los técnicos. Para la cita, ambos conjuntos llegan con varias bajas importantes.

Mastantuono, baja

Los reds tendrán las ausencias de Alexander Isak, Alisson Becker y Jeremie Frimpong, mientras que los blancos las de Alaba, Carvajal, Rüdiger y Mastantuono.

From left, Real Madrid's Kylian Mbappe, Franco Mastantuono and Brahim Diaz celebrate at the end of a Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Marseille at Santiago Bernabeu stadium, in Madrid, Tuesday, Sept. 16, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

Mbappé, Franco y Brahim / Manu Fernandez

Alineaciones probables del Liverpool - Real Madrid de Champions League

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinícius y Mbappé.

