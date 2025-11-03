Alineaciones probables del Liverpool - Real Madrid de Champions League
El conjunto de Xabi Alonso visita este martes Anfield con la firme intención de lograr su cuarta victoria en la competición
El Real Madrid visita Anfield este martes. Lo hace como equipo invicto tras lograr un tres de tres hasta la fecha. El Liverpool, por su parte, acumula dos victorias y una derrota hasta el momento, pero confían en superar a los de Xabi Alonso en casa.
Son cinco los clubes que cuentan sus partidos por victorias (PSG, Bayern, Inter, Arsenal y Real Madrid), pero lo apretado del calendario obligará a realizar rotaciones. Los lesionados y sancionados empiezan a condicionar los planes de los técnicos. Para la cita, ambos conjuntos llegan con varias bajas importantes.
Mastantuono, baja
Los reds tendrán las ausencias de Alexander Isak, Alisson Becker y Jeremie Frimpong, mientras que los blancos las de Alaba, Carvajal, Rüdiger y Mastantuono.
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo y Ekitike.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Vinícius y Mbappé.
