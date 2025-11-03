Así ha finalizado la jornada 10 para los equipos valencianos en Primera Federación

La jornada 10 de la Primera Federación trajo resultados muy positivos para los equipos valencianos. El Villarreal B consiguió su primer triunfo a domicilio frente al Cartagena, el CD Eldense se reencontró con la victoria tras un mes sin ganar, y el Hércules CF logró un empate heroico en Antequera en el minuto 100 que le permite escapar de la zona de descenso. Una jornada de emociones, goles y esperanza para los representantes de la Comunitat Valenciana.

FC Cartagena - Villarreal B (0-2)

El Villarreal B de David Albelda firmó una victoria de mucho mérito al imponerse por 0-2 al FC Cartagena. Los goles de Víctor Moreno y Álex Rubio certificaron el primer triunfo como visitante del filial amarillo, que sale reforzado anímicamente y se acerca a los puestos tranquilos de la clasificación.

Durante la primera mitad, el conjunto murciano fue el que más lo intentó, con ocasiones de Luismi y Rubén Serrano, pero los amarillos aguantaron bien el arreón local. En la segunda parte, el Villarreal B dio un paso al frente y encontró el premio en el minuto 73 con el tanto de Víctor Moreno. Ya en el 82’, Álex Rubio sentenció con una excelente acción individual.

El filial groguet mostró solidez y madurez en un campo complicado, logrando tres puntos de oro antes de recibir al Atlético Sanluqueño en el Mini Estadi.

Antequera - Hércules (1-1)

El Hércules CF vivió una noche de infarto en Antequera. Cuando todo parecía perdido, un gol de Ben Hamed en el minuto 100 dio un empate que sabe a victoria (1-1) y sacó al conjunto alicantino de los puestos de descenso.

Lance de juego en el Antequera - Hércules / Hércules CF

El equipo de Rubén Torrecilla, muy cuestionado en las últimas semanas, volvió a mostrar orgullo y resistencia. El Antequera se adelantó en el 89’ con un tanto de Raúl Jiménez, aprovechando un error defensivo, y todo apuntaba a una nueva derrota herculana. Sin embargo, con diez jugadores y tras dos expulsiones (Aspra y Javi Jiménez), el Hércules tiró de fe y encontró el empate con un disparo lejano de Ben Hamed.

El punto supone un balón de oxígeno para los blanquiazules, que llevaban ocho derrotas consecutivas fuera de casa y ahora confían en que este resultado marque el inicio de su recuperación.

Eldense - Algeciras (3-2)

El CD Eldense volvió a celebrar una victoria en el Nuevo Pepico Amat tras imponerse por 3-2 al Algeciras en un partido vibrante. Los azulgranas tuvieron que sufrir, jugaron más de una hora con un hombre menos por la expulsión de Guille Macho, y vieron cómo los andaluces empataban por dos veces, pero el gol de Serradell en el 93’ desató la locura en Elda.

El delantero Dioni fue el gran protagonista del choque con un doblete, mostrando su olfato goleador en momentos clave. A pesar del esfuerzo visitante, los de Fernando Barragán no se rindieron y sellaron una victoria que rompe una racha de más de un mes sin ganar. Con este triunfo, el Eldense suma 14 puntos y se acerca a los puestos de playoff.

El conjunto alicantino confirma que su estadio sigue siendo un fortín imbatible en Primera RFEF y ya piensa en su próxima cita, el viernes 7 de noviembre ante el Atlético Madrileño.