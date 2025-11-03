Así ha finalizado la jornada 9 en Segunda RFEF para los equipos valencianos

La jornada 9 de la Segunda Federación dejó sensaciones dispares para los representantes valencianos en los grupos 3 y 5. Mientras algunos equipos logran reencontrarse con la victoria y mirar hacia arriba, otros se hunden en dinámicas preocupantes. En el grupo 3, el Castellón B volvió a demostrar su poder ofensivo con una victoria contundente; el Torrent CF y el Valencia Mestalla empataron en un duelo directo por la permanencia, y el Alcoyano prolongó su crisis con otra derrota. En el grupo 5, el Intercity sumó tres puntos de oro que lo acercan a los puestos de promoción, mientras que el Elche Ilicitano sufrió un severo correctivo ante el Orihuela.

Atlètic Lleida - Castellón B (2-4)

El Castellón B sigue confirmando su gran momento tras imponerse 2-4 en su visita al Atlètic Lleida. El filial albinegro dominó el partido de principio a fin y demostró por qué es el equipo más goleador del grupo 3. Aunque el conjunto local intentó reaccionar con la entrada de Moro Sidibe, los de Castalia fueron superiores en todas las fases del juego y cerraron el encuentro con un tanto de Miguelón en el tramo final. Con esta victoria, el filial castellonense se asienta en la zona alta y refuerza su candidatura para luchar por el ascenso.

Torrent CF - Valencia Mestalla (2-2)

El derbi valenciano entre Torrent CF y Valencia Mestalla terminó con empate (2-2) tras un encuentro lleno de alternativas. El filial valencianista, liderado por un inspirado Marc Jurado, llegó a ponerse 0-2 en el marcador gracias también al tanto del joven Jaume Durà, pero la expulsión de Pol Trigueros cambió el rumbo del partido. El Torrent aprovechó la superioridad numérica para igualar el marcador con un golazo de Caballero y mantener viva la esperanza. Pese al esfuerzo, el reparto de puntos deja a ambos conjuntos en la parte baja de la tabla, con siete unidades y la necesidad urgente de reaccionar.

SD Ibiza - Alcoyano (1-0)

El Alcoyano atraviesa su momento más delicado de la temporada tras sumar su segunda derrota consecutiva y encadenar cuatro jornadas sin ganar. El conjunto dirigido por Fran Alcoy cayó por la mínima (1-0) frente al colista en un encuentro que evidenció su falta de gol y contundencia defensiva. Con solo seis tantos a favor en nueve jornadas, el equipo de El Collao se hunde hacia los puestos de peligro, ocupando ahora la plaza de play-out. La situación del técnico y del plantel empieza a generar preocupación en el entorno blanquiazul, que pide una reacción inmediata.

Intercity - Navalcarnero (3-0)

En el grupo 5, el CF Intercity logró una importante victoria (3-0) frente al Navalcarnero que le permite colocarse a solo un punto de los puestos de promoción. El equipo de Javi Moreno mostró una gran efectividad ofensiva, con Cristian Herrera como gran protagonista al firmar un doblete. Álex Alemán completó la goleada en un partido que refuerza las aspiraciones del conjunto alicantino, ahora a seis puntos del liderato. La solidez en defensa y la eficacia en ataque fueron las claves de un triunfo que devuelve la confianza a los de Sant Joan d’Alacant.

Ilicitano - Orihuela (2-5)

El Elche Ilicitano sufrió una dura derrota en el Diego Quiles tras caer 2-5 ante el Orihuela CF. Los visitantes dominaron el encuentro desde el inicio y aprovecharon los errores defensivos del filial franjiverde. Pese a los goles de Ismael y Guido, el equipo de Álex Salto, Solano, Lara, Monterde y Ángel Sánchez fue demasiado para un Ilicitano que sigue sin encontrar regularidad. La derrota deja al conjunto ilicitano en una zona peligrosa, obligado a mejorar su rendimiento defensivo si quiere escalar posiciones.