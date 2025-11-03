Mbappé, Haaland y Kane: mejor promedio goleador que 'prime' Messi

Lionel Messi es para muchos el mejor jugador de la historia y cuenta con la temporada con más goles de un jugador. El argentino marcó 73 tantos en la campaña 2011/12, promediando 1,22 goles por encuentro. Aunque parece un récord imposible de batir, tres jugadores actuales se encuentran por encima de ese promedio, Mbappé, Haaland y Kane. Esa temporada, el actual jugador del Inter de Miami, ganó con el FC Barcelona el sextete y el Balón de Oro.

Kylian Mbappé

El jugador del Real Madrid es el primer futbolista que supera el promedio goleador de Messi con 1,29 goles por partido. Mbappé ya es la máxima estrella del conjunto blanco y pichichi de La Liga con diferencia del segundo. Ha disputado once encuentros de liga en los que ha marcado 13 goles y tres en Champions League logrando 5 tantos.

Haaland sigue sumando goles en Champions / Champions

Erling Haaland

El noruego es una máquina de hacer goles y lo demuestra temporada tras temporada. Promedia 1,31 goles por partido y en la Premier League nadie está a la altura de disputarle la Bota de Oro. 13 goles en liga y 4 en Champions League le sitúan en buen puesto para vencer el récord del argentino, aunque la competitividad de la Premier League dificulta que pueda aguantar el ritmo.

Harry Kane celebrando un gol con el Bayern de Munich / EFE

Harry Kane

Es difícil encontrar un partido en el que Harry Kane haya estado en el campo y no haya marcado, por ello, es el jugador con mejor promedio goleador de toda Europa. El inglés marca 1,47 goles por encuentro y el dominio del Bayern de Munich en Alemania no incita a pensar que vaya a bajar el ritmo. Es el máximo goleador de la Bundesliga (12), de la Liga de Campeones (5) y de la Copa de Alemana.