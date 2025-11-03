El Rey Sol del Real Madrid: Mbappé supera los mejores registros de Messi y Cristiano

Minutos antes de que arrancara la comodísima goleada al Valencia, y con los jugadores chés ya dispuestos en semicírculo para el emotivo minuto de silencio por José Manuel Ochotorena, la megafonía del Bernabéu reclamó la presencia de Kylian Mbappé. Recibió el francés el primero de LaLiga al mejor jugador del mes de octubre y después tomó la Bota de Oro que le había sido entregada un día antes para ofrecérsela a la hinchada.

Los agasajos al '10' finalizaron con una foto de equipo que no terminó de gustarle. Varios de sus compañeros ya habían roto filas cuando Mbappé ordenó repetir la instantánea. Solo se había tomado con los once jugadores elegidos para el partido por Xabi Alonso y el delantero quería que en ella aparecieran todos sus compañeros, también los que habían sido suplentes.

Mbappé brindó su Bota de Oro al Bernabéu. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un gol cada 67 minutos

Mbappé es el indiscutible Rey Sol de este Real Madrid, pero a diferencia de su célebre compatriota, el '10' blanco ejerce su poder desde la generosidad y no desde el absolutismo. Xabi Alonso le ha entregado las llaves del equipo, acabando con la política de equilibrios entre él y Vinícius que instauró Carlo Ancelotti y Kylian está respondiendo a la responsabilidad en todos los aspectos posibles. No hay debate posible: el brasileño alcanzó 24 goles en su mejor temporada anotadora y el francés lleva 18 en dos meses y medio de curso.

En el campo, su jerarquía es abrumadora. Suma esos 18 goles en apenas 14 partidos, a un ritmo de uno cada 67 minutos de juego. Si consigue mantener este ritmo, tomando como referencia los 59 partidos que jugó la temporada pasada, Mbappé tiene una proyección goleadora ahora mismo de 76 goles. Una barbaridad tal que ni Messi (récord de 73) ni Cristiano (61) la alcanzaron en su carrera.

Kylian Mbappé celebra con Arda Güler su segundo gol en el Real Madrid-Valencia. / Associated Press/LaPresse / LAP

Para alimentar sus registros, Mbappé ha encontrado un socio de excepción: Arda Güler. El joven talento turco lleva seis asistencias esta temporada y todas han sido para el francés. Ambos se buscan indisimuladamente sobre el campo, lo que ha consolidado a Arda como un titular indiscutible de este Real Madrid: no hay mejor aval que la capacidad para alimentar a la bestia.

La polémica de los penaltis

Mallorca y Juventus son los dos únicos rivales que no han sido ajusticiados por Mbappé en lo que va de temporada. Y por el camino ha desperdiciado dos oportunidades de aumentar más su cuenta goleadora, cediéndole dos lanzamientos de penalti a Vinícius, a quien mima con gestos de complicidad tras un primer curso de miradas de desconfianza mutua, consciente de que se ha quedado con un trono que antes era suyo.

La de los penaltis, precisamente, era una de las facetas compartidas, a instancias de 'Carletto'. Xabi Alonso, en cambio, lo tiene claro. "Nosotros asignamos los lanzadores y Kylian es el primero; luego toman decisiones", explicaba el tolosarra este sábado, tras un partido en el que Mbappé lanzó y marcó la primera pena máxima y en el que cedió el segundo lanzamiento a Vinícius... que lo falló.

Vinícius y Xabi Alonso, tras el cambio del brasileño en el Real Madrid-Valencia. / Javier Lizón / EFE

Próximo reto: Anfield

"El primero lo ha marcado Kylian y el segundo me gustaría haberlo marcado", lamentó un Xabi que ante el Valencia decidió sustituir a ambos a la vez, tras el incendio del derbi. Vinícius, esta vez, acató la decisión sin aspavientos, chocando incluso la mano con la de su entrenador, consciente de que todas las miradas y los objetivos del Bernabéu apuntaban a ese cruce, que fue de manos pero no de miradas.

Con todo, quizá el debe de Mbappé en el Madrid sigue siendo firmar un partido redondo ante un rival de primer orden. Mañana tendrá una nueva oportunidad de hacerlo, en la visita de los blancos a Anfield para enfrentarse al Liverpool. Quizá es lo único que le falte para ser considerado, hoy y sin discusión, el mejor futbolista del mundo.

