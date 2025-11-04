Haaland contradice a Guardiola en rueda de prensa

El Manchester City se enfrenta al Borussia Dortmund el próximo miércoles a las 21:00 horas en el partido correspondiente a la jornada 4 de Champions League. En dicho encuentro, Erling Haaland se enfrentará al que fue su equipo entre enero de 2020 y julio de 2022 y, por ello, tanto el noruego como Pep Guardiola han comparecido ante los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa previa al partido.

Ha sido el técnico catalán el que ha atendido las preguntas en primer lugar. El de Santpedor ha abordado diferentes temas, como el rendimiento del equipo durante la pasada campaña, el cual fue inferior al esperado: "Hubo muchas lesiones, esa fue la causa". Además, se ha quejado de la falta de descanso en un calendario tan exigente: "Todos los que participan en la Champions intentan jugar el viernes para tener más días de descanso y aquí es todo lo contrario".

La 'pelea' entre Haaland y Guardiola

Este fin de semana, tras la victoria de los 'skyblue' ante el Bournemouth, Guardiola se 'atrevió' a comparar a Haaland con las dos grandes figuras que han marcado los últimos quince años en el fútbol: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Lo argumentó asegurando que la influencia del noruego "es enorme", y en la previa de Champions ha vuelto a elogiar al ariete nórdico. "Es difícil encontrar un jugador de clase mundial que sea increíblemente humilde y piense en lo mejor para el equipo".

Después de la comparecencia del entrenador, ha sido el turno de Haaland, quien no ha tardado en contestar a su técnico. El nacido en Leeds ha sido contundente y se ha desmarcado rápidamente de esas declaraciones que lo situaban al nivel de Cristiano y Messi: "En absoluto. Nadie puede acercarse a ellos dos. Solo soy Erling, un noruego que marca goles, no debería pensar que soy alguien especial solo porque marco goles", ha indicado con humildad.

Haaland haciendo su celebración habitual tras un gol con Noruega / @nff_landslag en X

Las cifras no engañan

No obstante, aunque Haaland adopte una actitud modesta, la realidad es que los datos respaldan las declaraciones de Pep Guardiola. El popularmente conocido como 'el androide' es una máquina de hacer goles, como indica su promedio anotador. El noruego tiene una media de 1,31 goles por partido, con 17 tantos en los 13 encuentros disputados durante la temporada, aunque sus monstruosas cifras vienen de lejos. En toda su carrera profesional, el punta escandinavo ha marcado 271 goles y ha repartido 57 asistencias, sumando un total de 328 contribuciones de gol en 313 partidos jugados.