La 'operación Endrick' empieza a coger forma

Parece que fue ayer cuando se cerró el mercado de fichajes veraniego, pero la mayoría de equipos ya trabajan de cara a la ventana que se abre en el mes de enero con el objetivo de apuntar sus plantillas pensando en el tramo definitivo de temporada. Además, cabe recordar que el próximo verano hay Mundial, por lo que los movimientos en los mercados previos se multiplican debido a los jugadores que no están contando con demasiados minutos y quieren buscarlos en un nuevo club.

Hay muchos nombres que apuntan a protagonizar culebrones en las próximas semanas, y serán más conforme se vaya acercando el mes de enero. Algunos son futbolistas de LaLiga, y uno de los más sonados será el jugador del Real Madrid Endrick. El brasieño es un ejemplo muy claro de lo anteriormente mencionado: apensa tiene oportunidades en el Real Madrid y prioriza salir del club blanco en enero en busca de minutos que le den la oportunidad de jugar el Mundial 2026 con la selección de Brasil.

Pretendientes no le faltan

A pesar de que no ha podido demostrar demasiado desde que llegó al fútbol europeo, las condiciones de Endrick para ser un gran futbolista son innegables y eso le permite tener una larga lista con varios pretendientes que estarían encantados en hacerse con sus servicios. En los últimos meses, han sido varios los clubes con los que se le ha relacionado según algunos periodistas especialistas en mercado, entre ellos el West Ham, la Real Sociedad e incluso el Valencia CF. Sin embargo, ninguno de esos intereses ha cogido forma.

Hay un nuevo favorito para hacerse con Endrick

Ahora que el mes de enero está cada vez más cerca, parece que hay un nuevo club que ha tomado la delantera para fichar a Endrick. Según informa el Diario AS, el jugador brasileño ha dado el "sí" verbal a la propuesta del Olympique de Lyon, que es uno de los clubes con los que estaba manteniendo conversaciones. Según el mencionado medio, la conversación ha sido con Fonseca, técnico del equipo francés, y la llegado a buen puerto.

Endrick llevará el dorsal 9 en el Real Madrid. / Chema Moya / EFE

Endrick tenía en mente marcharse a un club que jugara Europa, porque eso aumenta los focos y eleva las posibilidades de ir al Mundial, y el Lyon encaja en ese perfil. Con el jugador predispuesto a marcharse, ahora falta que el Lyon llegue a un acuerdo con el Real Madrid para poder contar con Endrick a partir del mes de enero.