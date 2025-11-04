Oriol Romeu tiene nuevo equipo

Oriol Romeu se opone a colgar las botas. El exjugador del Valencia CF, de 34 años, terminó contrato con el FC Barcelona el pasado verano después de un regreso infrutuoso a la que fue su casa más de una década después de fichar por el Chelsea cuando todavía era jugador del filial culé.

Tuvo la oportunidad de debutar en la élite con los ingleses allá por 2011, pero no logró destacar ni hacerse con un hueco, por lo que un necesitado Valencia se hizo con su cesión por un millón de euros. Tampoco fue importante en Mestalla y nada más terminar la temporada, el Chelsea volvió a cederlo al Sttutgart. En Alemania fue ganándose el puesto y llamando la atención de otros clubes. Llegó el Southampton y pagó 7 kilos por su fichaje. Los londinenses había logrado sacar el doble del dinero invertido por un jugador con el que nunca contaron.

Romeu y De Jong presionan a Espino / LaLiga

De vuelta a Inglaterra sí que fue importante, siendo un fijo durante 7 temporadas. Pero Oriol Romeu quería regresar a España y el Girona estaba armando un equipo muy interesante, así que pagaron 5,5 millones por él. Un año después, el Barça lo fichó por 3,4 en una sorprendente transacción forzada por el jugador, pero tras un año siendo jugador de relleno en el Camp Nou, regresó a Montilivi cedido para terminar quedando libre en la 24/25. Desde entonces se quedó unos meses sin equipo a la espera de una oportunidad que no llegó. Y eso que sonó música árabe de fondo. Ahora, en pleno mes de noviembre, un ex ha vuelto para reclutarle. Se trata del Southampton.

Oriol Romeu, como salvavidas

'Los Santos' se encuentran en la parte baja de la Championship, luchando por mantenerse en la división de plata inglesa, por lo que un jugador con pasado en el equipo y de gran experiencia era una opción viable. Le tuvieron a prueba y tras comprobar que estaba en buenas condiciones físicas, han decidido cerrar su contratación hasta final de temporada con opciones a una más, según publica el periodista Gerard Romero.

Oriol Romeu, durante su etapa en el Valencia CF. / LALIGA

Un año como valencianista

Su paso por el Valencia fue en la temporada 13-14 y de ello habló en una entrevista concedida al diario Sport en 2022. "Venía del Chelsea pensándome que era el puto amo y, cuando llegaron las curvas, me dije: yo aquí tengo que jugar porque soy jugador del Chelsea y tengo cierto estatus. Incluso me comparaba con algunos compañeros que conocía del Barça o la selección y pensaba: he jugado con ellos y voy a acabar jugando sí o sí", aseguró. Pues falló, ya que llegó fuera de forma y sin el favor del técnico. Luego empezó a jugar algo, pero las lesiones no le permitieron tener continuidad. Al final se marchó con más pena que gloria tras participar en sólo en 13 partidos ligueros, uno de Copa y cuatro de Europa League. Sí, el Valencia CF todavía participaba en competiciones europeas. Lejos queda.