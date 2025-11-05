Un año de la Dana: Ni el barro pudo con el escudo de Discóbolo La Torre

“Fue un desastre total”, resumió Daniel Sancho, directivo de Discóbolo La Torre . Aquel fatídico martes, lo que un día fue campo de fútbol se convirtió en un escenario de ruina. “El campo nos lo encontramos totalmente inundado, los muros destruidos y lleno de coches. Toda la cafetería, su parte de atrás fue arrasada porque había una especie de remolque que estaba puesto para el almacenaje… Todo eso acabó partido por la mitad”, relató.

El material de entrenamiento también quedó inservible, así como el césped. Un césped que ese mismo verano se había cambiado. “En agosto estrenábamos el césped y en septiembre las nuevas luces. A los pequeños les dio tiempo a entrenar dos veces y a los mayores creo que llegamos a jugar dos partidos de liga. Ya está. Después de 16 años esperando a cambiar el césped… toda la ilusión de los niños y de los mayores, porque estamos todos ilusionadísimos con esta temporada, pues se fue todo por el barro”, explicó Sancho.

El campo del Discóbolo tras la riada. / SD

El sacrificio de los padres

Durante los primeros días, el fútbol pasó a un segundo plano. Las prioridades eran otras, y las pérdidas iban mucho más allá de lo material. “Hay que tener en cuenta que, lógicamente, el resto de pérdidas es mucho más importante, por lo menos a nivel personal, y me consta que para la gente del club también. Lo último que piensas es en el fútbol”, confesó.

Pero cuando el impacto comenzó a asimilarse, el balón volvió a tener sentido. Para muchos niños fue una válvula de escape y eso implicó grandes esfuerzos por parte de padres y madres, que hicieron todo lo posible para mantener vida la ilusión. “Para los padres sobre todo fue un sacrificio brutal. Tenían que desplazarse de cualquier forma para llevar a sus hijos otros campos que estaban fuera de nuestra localidad para poder entrenar. Insisto, el sacrifico de padres y madre fue exagerado”, reconoció el directivo del club.

“Como si estuviésemos en casa”

La solidaridad llegó rápido: el Athletic Club no falló y ayudó a los clubes afectados con “muchísimo dinero en material”. Y tampoco lo hicieron otros clubes valencianos como el San Marcelino y el Zafranar CF, que no solo prestaron instalaciones, sino también material. “Fueron los que más nos ayudaron en cuanto a horarios y, sobre todo material. Cuando llegábamos allí que no teníamos nada, enseguida nos dejaban de todo: balones, chinos, petos… Lo que pidiéramos nos lo dejaban sin ningún problema. El poder disponer de todo el material que necesitábamos como si estuviésemos en casa me parecía una ayuda digna de mención”, aseguró Daniel Sancho.

Esa misma actitud se reflejó en la respuesta de otros clubes, como el Juventud Manisense que ayudó al equipo amateur para que pudiese entrenar allí. “Teníamos la instalación a nuestra disposición cuando quisiéramos para jugar los partidos de locales, también vestuarios y material… Fue como si fuéramos un equipo más del Juventud Manisense”, agradeció.

El Discóbolo recupera poco a poco la normalidad. / SD

El regreso a la normalidad

Meses después, la normalidad volvió poco a poco. Y con ella, los niños y niñas pudieron volver a disfrutar de esta pasión conocida como fútbol. Fue el 14 de febrero cuando estrenaron el campo. A través de la Fundación Trinidad Alfonso y el Villarreal CF se puso toda la instalación del césped, “todo lo demás ya estaba preparado, porque este terreno era del ayuntamiento y se hizo el cambio del antigua campo a este”, explicó Sancho. “Los niños como locos desde ese día, porque ya podían entrenar todos los días cerquísima de su casa”, añadió.

La luz llegó hace unas semanas, pero todavía faltan los vestuarios. “Estamos esperando a que acabe la licitación para que empiece la obra y ya tener el campo completo. Aunque eso será largo, porque, además, es una obra compleja y de mucho importe económico. Pero bueno, el césped, que es lo que más le sirve a los niños, ya lo tenemos y ya lo podemos disfrutar”, finalizó el directivo de Discóbolo La Torre.