El Atlético se rie del Real Madrid en sus redes sociales

El Atlético de Madrid jugó ayer su partido de Liga de Campeones ante el Union Saint-Gilloise. El conjunto colchonero venció cómodamente al 3-1 para situarse 14º a falta de la finalización de la jornada. Los goleadores fueron Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente, aunque el conjunto español también se acordó de otro goleador a través de sus redes sociales.

Burla al Real Madrid

Los rojiblancos compartieron, al finalizar el partido, un tweet con los goleadores del partido. Todo normal, hasta que en la imagen de Julián Álvarez aparece Kevin Mac Allister, hermano de Alexis Mac Allister. El jugador del Saint-Gilloise no marcó, pero si lo hizo su hermano en el enfrentamiento Liverpool-Real Madrid. Los colchoneros aprovecharon al hermano de Alexis Mac Allister para lanzar un dardo sutil, pero directo a su máximo rival histórico.