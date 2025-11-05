Posible brote de tuberculosis entre los trabajadores del Spotify Camp Nou

Alarma en las obras del Sportify Camp Nou... y en toda la ciudad. Según explica el diario 'El País', la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) investiga un posible brote de tuberculosis entre los trabajadores de las obras.

Un obrero ha sido diagnóstico de la infecciosa enfermedad y ahora se están investigando a sus contactos más cercanos. De las 23 personas de su entorno que han sido examinadas, hay tres casos que están pendientes de los resultados médicos.

La tuberculosis es muy delicada ya que se puede transmitir muy fácilmente ya sea por gotas de saliba al hablar o al estornudar. 'El País' señala que el diagnóstico del primer caso se dio después de que un operario sufriera síntomas compatibles.

De momento, la ASBP todavía no considera el caso como un brote ya que para formalizarse tiene que haber almenos dos casos relacionados. Por ahora, solo hay confirmado un positivo, pero se teme que pueda haber más.

Este posible brote de tuberculosis se suma a todos los contratiempos que está sufriendo la construcción del nuevo Spotify Camp Nou. El martes, por ejemplo, hubo una concentración de medio centenar personas por el despido de unos 50 trabajadores por parte de las empresas Extreme Works y Limak, que se encargan de las tareas de construcción del estadio.

El Barça tiene preparado para este viernes la apertura del Spotify Camp Nou para un entrenamiento abierto que será visto por 23.000 espectadores. Las entradas ya están agotadas y el club confía en poder llevar a cabo esta prueba.

La tuberculosis es una enfermedad curable, el 85 por ciento de los afectados se recuperan en unos seis meses, pero se tiene que ser muy estricto en su cuidado y debe llevarse a cabo un aislamiento de la persona afectada.