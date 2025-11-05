Hakimi ya conoce la gravedad de su lesión

PSG y Bayern de Munich se enfrentaban en uno de los partidos de la jornada, en el que Luis Díaz acabó siendo protagonista por su falta sobre Achraf Hakimi. El colombiano, que fue expulsado, lanzó una tijera sobre el lateral del conjunto parisino obligándole a abandonar el campo con ayuda de sus compañeros.

Gravedad de la lesión

Los pronósticos eran los peores al ver a Hakimi salir del campo dolorido, pero la rotura del tobillo fue rápidamente descartada. Hoy, tras un examen realizado por el club, se ha confirmado que el lateral izquierdo marroquí sufre una fuerte torcedura y contusión en su tobillo, con afectación al ligamento, pero sin rotura. La baja que se estima podría estar entre las seis y ocho semanas.

Hakimi dolorido por la entrada de Luis Díaz / EFE

Objetivo Copa África

El PSG pierde una pieza importante, ya que esta temporada tiene mayor competitividad tanto en Ligue 1 como en la Liga de Campeones. Aunque Hakimi es un pilar fundamental del equipo de Luis Enrique, todavía lo es más de la selección marroquí, combinado que disputa este final de año la Copa de África. El lateral tiene el objetivo de llegar a la competición de selecciones, aunque lo tendrá difícil, por lo menos al inicio de él. El torneo comienza el próximo 21 de diciembre.