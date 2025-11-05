Esta es la nueva camiseta "vintage" de España para el Mundial

Pocas camisetas hay tan especiales como la de un Mundial, aquella donde se une la ilusión, la alegría y el sufrimiento de todo un país, y si se trata de España aún más... La Selección española, con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2026, ya tiene nueva piel, y no una cualquiera: una equipación algo excéntrica, pero con ese toque retro/vintage diferente a la de la temporada pasada (totalmente roja y utilizada también este año). Cierto es que, Adidas, en este nuevo proyecto con la selección, ha presentado una tonalidad y ciertos detalles (como las magas y cuello azul) que se asemejan a la camiseta del Mundial de 2010, o a la del 2011. Bajo ese precedente tan especial y único como fue la consecución del trofeo en Sudáfrica, los de Luis de la Fuente quieren volver a hacer historia, y lograr esa segunda estrella tan ansiada por todos los españoles. Sin duda, más allá de levantar la Eurocopa de 2024 de forma incontestable, con un rendimiento de diez e imparable, este equipo sigue dando las mismas vibras, con esa etiqueta de candidato o máximo favorito para alzarse con el trofeo, totalmente merecida.

Ahora, Adidas, en la presentación de sus pieles nuevas de sus clubes para la Copa del Mundo (Argentina, México o Alemania), ha anunciado de forma oficial esta nueva equipación de local de la Selección española, que se estrenará en el partido que cierra la fase de clasificación para el Mundial de 2026 que le enfrentará a Turquía en el estadio de La Cartuja. Esta camiseta busca volver a estrechar los lazos con toda una nación comprometida para escribir un nuevo capítulo en los anales de la selección. España tiene nueva 'armadura' en esta apasionante edición de la competición más prestigiosa del mundo, que dará inicio el 11 de junio de 2026, y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La nueva camiseta de la Selección española para el Mundial de 2026 / RFEF

La nueva piel de la Selección española / RFEF