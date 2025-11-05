Crisis de Vinicius en la Champios League

Vinicius Junior esta registrando números decentes en liga, pero todavía no ha encontrado su mejor versión en Champions League. El brasileño ha disputado cuatro partidos en los que no ha logrado ni marcar ni asistir. Mbappé es actualmente el máximo referente del Real Madrid, pero sorprende que no haya un reparto más equilibrado en las participaciones de gol de los atacantes.

Vinicius Junior enfadado al ser sustituido / EFE

Vinicius contra el Liverpool

El extremo gozó de los 90 minutos en Anfield, aunque no consiguió el impacto esperado. En un partido con continuos enfrentaminetos entre Vinicius y Bradley, el norirlandés fue el vencedor de la partida. El jugador del Real Madrid intentó dos regates durante todo el encuentro, ninguno de ellos llegó a completarse. Además, perdió 20 posesiones, números permisibles cuando tienes incidencia en el campo rival, pero ayer no fue el caso.

Cuatro partidos en Champions League

La primera jornada del Real Madrid en Liga de Campeones fue contra el Olympique de Marsella. Vinicius no estuvo en el once inicial, pero si tuvo minutos en la segunda parte. En la media hora que jugó, si logro un regate con éxito y un tiro a puerta, pero no fue una actuación destacada. Contra el Kairat, si fue titular, pero no participó en ninguno de los cinco goles de la goleada ante el conjunto de Kazajistán. La Juventus fue el equipo que más sufrió contra el brasileño, aunque el Vinicius estuvo más participativo que en las anteriores jornadas, sus acciones no tuvieron exesivo peso sobre la porteria de Di Gregorio.

El partido de ayer dejó en evidencia la crisis que está sufriendo en la Champions League, competición que se le ha dado bien en anteriores ediciones. El Real Madrid suma ocho goles, Vinicius no ha particiado en ninguno de ellos.