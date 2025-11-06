Cabreo monumental del Rayo: "El vídeo es miserable, aquí se han cambiado Cristiano y Messi y no han puesto pegas"

El vídeo de Vallecas del Lech Poznan sigue dando que hablar. El presidente del Rayo Vallecano Raúl Martín Presa no se ha mordido la lengua y ha contestado con dureza antes del partido de Coference League. "Es miserable e incalificable. Aquí se han cambiado Cristiano y Messi y no han puesto ninguna pega. Y ningún jugador del Lech Poznań tiene la altura deportiva de ellos", asegura en declaraciones a Movistar.

El máximo dirigente rayista ha salido en defensa de sus instalaciones que cumplen la normativa en España y en Europa. “Este estadio ha cumplido todos los parámetros de la UEFA. No es un vestuario lujoso, pero es digno. Reírse de cosas ajenas es lamentable. Esto caldea el ambiente; el fútbol está para unir, no para desunir”, señaló. “No tenemos la suerte que han tenido ellos con su ayuntamiento, más quisiéramos”, finalizó.

Los integrantes del Lech Poznan vivieron lo que para ellos fue toda una pesadilla en su llegada a Vallecas este miércoles. Y es que los jugadores y demás miembros del equipo polaco, que se enfrenta este viernes al Rayo en la Conference League, alucinaron con el estado en el que se encontraron el vestuario visitante a su llegada.

Decenas de cajas de cartón, toallas de dudosa procedencia y diversos colores apiladas sobre uno de los bancos del vestuario, sillas de Mahou, una zona de masajes sin luz... eran solo algunos de los 'inconvenientes', impropios de un club que juega en Europa.