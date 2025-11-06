Muere un futbolista de 16 años por bala perdida

El futbolista de 16 años Miguel Nazareno, de la cantera del Independiente del Valle, falleció en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en un hecho que su club achacó a la inseguridad que sufre el país. Según el medio digital Primicias, el joven fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo, pero no aportó más detalles.

También sin explicar las circunstancias, el club expresó su "profundo pesar" por la muerte de Nazareno, quien se encontraba en su casa. "Lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país", señaló el Independiente del Valle.

La muerte de Nazareno se suma a la de otros futbolistas que han fallecido como consecuencia de la ola de violencia sin precedentes que se registra en Ecuador en los últimos años, como el crimen del también juvenil Jostin Mero, del club Manta, ocurrido en septiembre.

Ese mismo mes fue asesinado Jonathan 'Speedy' González, un jugador con una amplia trayectoria en clubes nacionales y del exterior e integrante del 22 de Julio, de la segunda división de Ecuador. Semanas después murieron por heridas de bala y en circunstancias no esclarecidas los futbolistas Maicol Valencia y Leandro Yépez, del club Exapromo Costa, de la tercera división local.