Rafa Benítez vuelve a ganar en Europa... ¡una década después!

Quien tuvo, retuvo dice el dicho español y, en este caso, se cumple a las mil maravilla. Rafa Benítez se ha llevado su primera alegría continental en su estreno en la Europa League con el Panathinaikos. El ex entrenador del Valencia CF, Liverpool o Real Madrid, entre otros, ha iniciado recientemente un nuevo proyecto en la Liga Griega con uno de los históricos del fútbol heleno como el conjunto del Trébol.

El equipo que dirige Rafa Benítez ha logrado la victoria frente al Malmo (0-1) en la jornada de Europa League de este jueves. Los verdes sumaron su segundo triunfo en la competición gracias a un gol de Filip Duricic, dejando a su equipo con seis unidades tras doce disputadas en la clasificación.

Un equipo que también cuenta con otro ‘viejo conocido’ del Valencia CF y que además fue titular en el duelo contra el cuadro sueco. Pedro Chirivella disputó los noventa minutos del partido, formando en la medular del Panathinaikos.

La primera victoria europea de Rafa Benítez en 10 años

Aunque se trate solo de un partido de la fase liga de la Europa League, la victoria frente al Malmo supone algo más para Rafa Benítez. El técnico ha sido uno de los más laureados en lo que va de siglo XX, pero hacía tiempo que no se llevaba una alegría europea.

El último triunfo de Rafa Benítez en competición europea fue el 8 de diciembre de 2015. Por aquel entonces el madrileño dirigía al Real Madrid y disputaba la Champions League. En aquella ocasión Benítez y los suyos golearon por 8-0 en el Bernabéu, a su rival de hoy, sí, el Malmo.

No obstante desde su salida del Madrid no había tenido la oportunidad de volver a disputar competición europea, ni con el Newcastle ni con el Everton ni con el Real Celta

Rafa Benítez con el Panathinaikos / SD

Esta vez tuvo que sufrir más Benítez y el Panathinaikos para lograr la victoria, ya que hasta el minuto 85 no llegó el gol griego. De esta manera Rafa Benítez suma tres victorias y una derrota desde su llegada al Panathinaikos, que se sitúa sexto en Liga.