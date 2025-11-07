Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda esportiva de ‘Punt a punt’ fins dimarts 11 de novembre

Hui divendres juga l’Elx amb la Real Societat, demà serà l’Atlètic de Madrid-Llevant i Espanyol-Villarreal i diumenge, València-Betis

També seguirà l’Eurolliga, la final de la Copa Federació amb l’Orihuela i l’eliminatòria europea d’handbol amb l’Atticgo Handbol Elx des de Skopje (Macedònia) dissabte i diumenge

Juan Foyth of Villarreal CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Valencia CF and Villarreal at Mestalla stadium on October 25, 2025, in Valencia, Spain. AFP7 25/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2025;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Villarreal - La Liga EA Sport;

Juan Foyth of Villarreal CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Valencia CF and Villarreal at Mestalla stadium on October 25, 2025, in Valencia, Spain. AFP7 25/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2025;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Villarreal - La Liga EA Sport; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Redacción SD

València

Estos són els continguts que inclourà el programa radiofònic d’À Punt del cap de setmana Punt a punt, a més del que prepara l’equip de Lluís Urrutia fins al dimarts 11 de novembre. Un carrusel que tornarà a enamorar els oients més fidels de l’emissora pública.

Este divendres, des de les 6 i mitja de la vesprada, el programa Punt a punt obrirà els seus micròfons en directe des del Martínez Valero amb el partit entre l’Elx i la Reial Societat. Serà amb la narració de Raül Pina i els comentaris de Jorge López.

A més, l’Eurolliga de bàsquet: des de Lituània amb el partit Zalguiris Kaunas-València Basket. I lliga femenina amb el Araski-València. A més, seguirà el que passe en la Lliga Asobal, en directe des d'Alacant amb el partit d’handbol Horneo Eon-Morrazo. El programa també oferirà l’actualitat esportiva al voltant de la pilota valenciana, el partit de tenis taula entre l’Hortitec Alzira i la Universitat de Burgos, automobilisme amb la classificació de Fórmula 1 del GP de Sao Paulo i motociclisme amb el GP de Portugal.

Demà dissabte, el carrusel esportiu arribarà a dotze hores i mitja d'esport en el Punt a punt. Començarà amb el partit d'anada de la tercera eliminatòria de la Copa EHF on l'Atticgo Elx jugarà a Macedònia. I els partits de Lliga de Primera: Atlètic de Madrid-Llevant i Espanyol-Villarreal. També oferirà la gran final de la Copa Federació que disputen Ourense i Orihuela. Handbol, rugbi, futbol-sala i tot l'esport valencià, este dissabte 8 de novembre, des de les 12 del migdia en Punt a punt.

El diumenge, des de les 12 del migdia la revàlida del València a Mestalla es viurà en Punt a punt. De vesprada, a partir de les 18:30 hores en directe des de Mestalla el partit València-Betis, un enfrontament clau per al conjunt de Corberán, situat en zona de descens. A més, el programa inclourà la resolució de l'eliminatòria europea de l’Atticgo Handbol Elx, i la jornada de futbol regional amb atenció especial al Villarreal B-Sanluqueño, que es juga a les 20:30 hores.

L’equip de Lluís Urrutia continuarà radiant el dilluns 10 de novembre a partir de les 20:00 hores amb un partit de Segona ple d’emoció. El Castelló, després de guanyar el Màlaga, vol continuar amb la bona ratxa a El Plantío. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de José Luis Oltra i Emili Isierte, en directe, Burgos-Castelló.

La setmana esportiva continuarà el dimarts 11 amb l'Eurolliga de bàsquet en Punt a punt. En directe, des del Roig Arena, València Basket-Reial Madrid a partir de les 8 de la vesprada. Un clàssic del bàsquet nacional en la novena jornada de l'Eurolliga on l'equip de Pedro Martínez estrena el lideratge en la Lliga en este complicat encontre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents