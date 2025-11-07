Agenda esportiva de ‘Punt a punt’ fins dimarts 11 de novembre
Hui divendres juga l’Elx amb la Real Societat, demà serà l’Atlètic de Madrid-Llevant i Espanyol-Villarreal i diumenge, València-Betis
També seguirà l’Eurolliga, la final de la Copa Federació amb l’Orihuela i l’eliminatòria europea d’handbol amb l’Atticgo Handbol Elx des de Skopje (Macedònia) dissabte i diumenge
Estos són els continguts que inclourà el programa radiofònic d’À Punt del cap de setmana Punt a punt, a més del que prepara l’equip de Lluís Urrutia fins al dimarts 11 de novembre. Un carrusel que tornarà a enamorar els oients més fidels de l’emissora pública.
Este divendres, des de les 6 i mitja de la vesprada, el programa Punt a punt obrirà els seus micròfons en directe des del Martínez Valero amb el partit entre l’Elx i la Reial Societat. Serà amb la narració de Raül Pina i els comentaris de Jorge López.
A més, l’Eurolliga de bàsquet: des de Lituània amb el partit Zalguiris Kaunas-València Basket. I lliga femenina amb el Araski-València. A més, seguirà el que passe en la Lliga Asobal, en directe des d'Alacant amb el partit d’handbol Horneo Eon-Morrazo. El programa també oferirà l’actualitat esportiva al voltant de la pilota valenciana, el partit de tenis taula entre l’Hortitec Alzira i la Universitat de Burgos, automobilisme amb la classificació de Fórmula 1 del GP de Sao Paulo i motociclisme amb el GP de Portugal.
Demà dissabte, el carrusel esportiu arribarà a dotze hores i mitja d'esport en el Punt a punt. Començarà amb el partit d'anada de la tercera eliminatòria de la Copa EHF on l'Atticgo Elx jugarà a Macedònia. I els partits de Lliga de Primera: Atlètic de Madrid-Llevant i Espanyol-Villarreal. També oferirà la gran final de la Copa Federació que disputen Ourense i Orihuela. Handbol, rugbi, futbol-sala i tot l'esport valencià, este dissabte 8 de novembre, des de les 12 del migdia en Punt a punt.
El diumenge, des de les 12 del migdia la revàlida del València a Mestalla es viurà en Punt a punt. De vesprada, a partir de les 18:30 hores en directe des de Mestalla el partit València-Betis, un enfrontament clau per al conjunt de Corberán, situat en zona de descens. A més, el programa inclourà la resolució de l'eliminatòria europea de l’Atticgo Handbol Elx, i la jornada de futbol regional amb atenció especial al Villarreal B-Sanluqueño, que es juga a les 20:30 hores.
L’equip de Lluís Urrutia continuarà radiant el dilluns 10 de novembre a partir de les 20:00 hores amb un partit de Segona ple d’emoció. El Castelló, després de guanyar el Màlaga, vol continuar amb la bona ratxa a El Plantío. Amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de José Luis Oltra i Emili Isierte, en directe, Burgos-Castelló.
La setmana esportiva continuarà el dimarts 11 amb l'Eurolliga de bàsquet en Punt a punt. En directe, des del Roig Arena, València Basket-Reial Madrid a partir de les 8 de la vesprada. Un clàssic del bàsquet nacional en la novena jornada de l'Eurolliga on l'equip de Pedro Martínez estrena el lideratge en la Lliga en este complicat encontre.
