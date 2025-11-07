Un año de la Dana: No perder la esencia, Algemesí CF

Ha pasado un año desde la DANA y el Estadio Municipal de Algemesí sigue en silencio. Setenta y cinco años de historia que esperan volver a escuchar el eco de un gol y el aliento de su afición. Poco queda del histórico estadio en el que la localidad de la comarca de La Ribera ha vivido tantas tardes y noches de fútbol. En cuestión de minutos la tromba de agua procedente del río Magro, ubicado a escasos metros de las instalaciones, se llevó consigo 75 años de historia. “Del campo de fútbol quedan las porterías, la explanada y la tribuna, que está bastante tocada. Pero ya no queda nada de lo que era el estadio. El encanto de este estadio, con su verde, sus dimensiones… Esperemos volver a recuperarlo cuanto antes”, relató Esteban Cañadas, secretario técnico del Algemesí CF, para Superdeporte.

El lodo que cubría el campo, el muro destrozado por la fuerza de la corriente o la presencia de un coche en una de las porterías son algunas de las imágenes que nunca olvidarán. “El primer día cuando llegamos aquí no había campo de fútbol. Era un completo desastre”, recuerda el también director deportivo del club.

Imagen del Estadio Municipal de Algemesí tras el paso de la DANA / Algemesí CF

Mantener la esencia y el encanto de la casa del fútbol de Algemesí es, en estos momentos, lo que más preocupa al club de cara a una próxima reconstrucción. Y es que, tras el paso de la DANA, los desperfectos de las instalaciones debido a su longevidad son los que han propiciado la prolongación de su reconstrucción y, a su vez, los que pueden provocar un gran cambio de su imagen. “Mucho me temo que no va a tener nada que ver con lo que había antes”, expresó Cañadas.

Paso a paso

Tras tantos meses de espera, el proceso de rehabilitación del Estadio Municipal de Algemesí empieza a ser una realidad. Y es que, tal y como el ayuntamiento de la localidad le ha confirmado al club, se espera que próximamente se inicie la primera fase para la reconstrucción del campo, que se basará en rehabilitar el terreno de juego.

Esta noticia ha devuelto la esperanza a un club que, con el paso del tiempo, había visto cómo su ánimo por regresar a casa había decaído. “Hemos hablado últimamente con el ayuntamiento y nos han trasladado que no van a tardar nada en empezar a habilitar el terreno de juego para, por lo menos, poder venir a entrenar y dar un poco de desahogo al polideportivo”, afirma Esteban.

La sobresaturación del polideportivo

El campo de fútbol del Polideportivo Joan Girbés, que también se vio afectado por la riada, pudo retomar su actividad en abril gracias a la ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso y el Villarreal CF. A día de hoy, es la única instalación deportiva operativa en Algemesí. Alberga la actividad de los dos clubes que conviven en la localidad, el Racing Algemesí y el Algemesí CF, lo que supone un sobreesfuerzo que ambos reconocen.

“La necesidad, al tener dos clubes en el pueblo, es que necesitamos más instalaciones y cuanto antes porque no cabemos en una sola instalación. Hemos tenido que reducir el tiempo de entrenamiento para disponer de una franja horaria más”, reconoce el secretario técnico del Algemesí CF.

Este deseo por parte de ambos está cada vez más cerca de ser una realidad. Si se cumplen los plazos de esa primera fase para la reconstrucción del Estadio Municipal de Algemesí, los 450 futbolistas de ambas escuelas podrán regresar a celebrar los goles junto a este en febrero o marzo del próximo año.