Enfado del Atlético de Madrid con la FIFA

La FIFA publicó ayer la lista de nominados para los premios The Best y una de las ausencias más destacadas es la de Atlético de Madrid. El club rojiblanco no tiene a ningún representante en las tres categorías premiadas, mejor jugador, mejor guardameta y mejor entrenador. El club ha mostrado su descontento a través de sus redes sociales, en especial con la ausencia de Julián Alvarez.

En a referencia a la película de Spider-Man y al apodo de Julián Alvarez, el Atlético ha subido un Reels en redes sociales, en la que se decía: "El mundo entero se pregunta lo mismo… ¿Dónde está Spider-Man?". Simeone ha respaldado al delantero en rueda de prensa: "Es uno de los mejores del mundo y tenemos que cuidarlo".

Números de Julián Alvarez

El argentino disputó 54 partidos entre todas las competiciones en la temporada 2024/25. Logró 29 goles y siete asistencias, siendo el jugador más importante del Atlético de Madrid. Desde el club sorprende su ausencia, ya que varios de los nominados tienen números considerablemente peores que los del argentino.

Julián Alvarez celebrando un gol / EFE

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Ousmane Dembélé, Francia y Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marruecos y Paris Saint-Germain

Harry Kane, Inglaterra y FC Bayern München

Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal y Paris Saint-Germain

Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea

Pedri, España y Barcelona

Raphinha, Brasil y Barcelona

Mohamed Salah, Egipto y Liverpool

Vitinha, Portugal y Paris Saint-Germain

Lamine Yamal, España y Barcelona