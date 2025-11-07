Enfado del Atlético de Madrid con la FIFA
El club ha subido un vídeo a sus redes sociales mostrando su descontento por la ausencia de Julián Alvarez en la lista de nominados
La FIFA publicó ayer la lista de nominados para los premios The Best y una de las ausencias más destacadas es la de Atlético de Madrid. El club rojiblanco no tiene a ningún representante en las tres categorías premiadas, mejor jugador, mejor guardameta y mejor entrenador. El club ha mostrado su descontento a través de sus redes sociales, en especial con la ausencia de Julián Alvarez.
En a referencia a la película de Spider-Man y al apodo de Julián Alvarez, el Atlético ha subido un Reels en redes sociales, en la que se decía: "El mundo entero se pregunta lo mismo… ¿Dónde está Spider-Man?". Simeone ha respaldado al delantero en rueda de prensa: "Es uno de los mejores del mundo y tenemos que cuidarlo".
Números de Julián Alvarez
El argentino disputó 54 partidos entre todas las competiciones en la temporada 2024/25. Logró 29 goles y siete asistencias, siendo el jugador más importante del Atlético de Madrid. Desde el club sorprende su ausencia, ya que varios de los nominados tienen números considerablemente peores que los del argentino.
Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA
Ousmane Dembélé, Francia y Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi, Marruecos y Paris Saint-Germain
Harry Kane, Inglaterra y FC Bayern München
Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid
Nuno Mendes, Portugal y Paris Saint-Germain
Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
Pedri, España y Barcelona
Raphinha, Brasil y Barcelona
Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
Vitinha, Portugal y Paris Saint-Germain
Lamine Yamal, España y Barcelona
- La última vuelta de tuerca de Corberán en busca de soluciones
- Novedades importantes en las obras del Nou Mestalla
- La agencia de David Villa ficha a Quique Sánchez Flores
- Copa del Rey: Fecha, hora y dónde ver gratis el sorteo de la segunda eliminatoria
- Zalgiris Kaunas, el líder de la Euroliga, pondrá a prueba al Valencia Basket
- El Valencia viaja a Qatar dentro del 'plan Gourlay'
- Brutal redada contra los amaños: 17 árbitros y el presidente de la Superliga turca, detenidos
- Rafa Benítez vuelve a ganar en Europa... ¡una década después!