Este equipo ha ganado todos sus partidos de la temporada

Son muchos los equipos que están demostrando gran nivel esta temporada, pero solo hay uno que esté invicto, el Bayern de Munich. Los alemanes no sólo no conocen la derrota, sino que tampoco saben lo que es empatar. Han disputado 16 encuentros y han ganado todos ellos.

Luis Díaz celebra con sus compañeros de equipo tras marcar un gol contra el Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania / EFE

Planteamiento del Bayern

Desde la llegada de Kompany, el planteamiento del equipo ha cambiado. Los alemanes juegan con una defensa de cuatro y dos pivotes, y Upamecano, uno de los centrales, sale a la presión del equipo rival para dificultar su salida. La gran defensa se suma a uno de los mejores ataques de Europa, si no la mejor. Gnabry, Olise y Luis Díaz acompañan a Kane para convertirse en el equipo con más goles a favor de las cinco grandes ligas.

Victorias importantes

El Bayern ha tenido enfrentamientos difíciles en los 16 partidos disputados, pero ha logrado vencer en todos ellos. El Chelsea fue el primer enfrentamiento de alto nivel de la temporada, finalizó 3-1. En Bundesliga han goleado al Leipzig, Leverkusen y Monchengladbach y vencido al Borussia Dortmund. El partido que ha terminado de situar a los bávaros como el equipo más en forma ha sido la victoria por 2-1 contra el PSG en Liga de Campeones. Los alemanes se quedaron con un jugador menos antes del descanso, tras la expulsión de Luis Díaz, pero lograron aguantar la victoria.