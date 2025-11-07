Final de la Copa Federación con representación valenciana

El Orihuela CF afronta este sábado la gran final de la Copa Federación, que se disputará a partido único en el estadio O Couto (Ourense).El conjunto oriolano se medirá al Ourense CF, anfitrión del encuentro, con el objetivo de poner el broche de oro a un torneo en el que ha firmado una trayectoria impecable.

Tras superar a rivales de entidad como CD Ceuta, Huétor Tájar, Deportiva Minera y CD Toledo, el equipo de Pato se ha ganado por méritos propios estar en la última cita. En semifinales, los escorpiones se impusieron por 2-4 al Toledo en el Salto del Caballo, firmando una actuación brillante que les permitió acceder a la final.

Final de alto voltaje

El título se decidirá en un solo partido, por lo que cada detalle puede ser determinante. El Orihuela buscará mantener la solidez que le ha caracterizado durante toda la competición y aprovechar su buena dinámica. Enfrente estará un Ourense que querrá hacer valer el factor campo y su fortaleza en casa.

Para el fútbol valenciano, la presencia del Orihuela en esta cita supone un nuevo ejemplo del alto nivel competitivo de los clubes de la Comunitat Valenciana en torneos nacionales.

Entrenador rival valenciano

El Ourense CF, por su parte, ejercerá de local en esta final tras un recorrido igualmente sólido en el torneo, con el apoyo de su afición y el impulso de jugar en su estadio. Su entrenador es Dani Llácer, natural de Quart de Poblet. A sus 36 años, el técnico valenciano vive su primera experiencia al frente del Ourense tras pasar por clubes como el Levante UD, Elche CF, Recreativo de Huelva o Unionistas de Salamanca, donde ya dejó muestra de su personalidad en el banquillo.