El torneo del 'KO' se carga a los equipos valencianos

El torneo del ‘KO’ avanza sin representación de la terreta. Ni Valencia CF ni Levante UD lograron superar a sus respectivos rivales. El conjunto che recibió en el Antonio Puchades al RCD Espanyol, que se presentaba después de ganar dos partidos consecutivos y caer por la mínima (0-1) ante el Real Madrid. El cuadro granota, por su parte, viajó a Vitoria con la esperanza de encontrar esa victoria que les ayudase a salir del pozo en el que deambulan. Enfrente tenía al Deportivo Alavés, equipo de Primera Federación —la Segunda División del fútbol femenino—, que llegaba herido: había perdido el invicto y el liderato en la última jornada. Era el momento ideal para que el Levante aprovechase ese batacazo. Pero no.

Caer con dignidad

El Espanyol acabó con el sueño copero del Valencia. Un partido que pudo tener un claro dominador, fue más bien un enfrentamiento de tú a tú. Las de Mikel Crespo reaccionaron bien al gol tempranero de Cristina Buadet, que terminó la noche firmando un doblete. La intensidad subió y los 'uy' de la grada no tardaron en convertirse en celebración, gracias a Danielle Marcano que firmó el empate con un auténtico zurdazo directo a la escuadra derecha de Meritxel Muñoz. El tanto de la puertorriqueña agitó el partido, que pasó a ser un intercambio de golpes constantes, donde fue el Espanyol quien dejó 'KO' a las blanquinegras en el 84'.

En el Antonio Puchades se vivió un partido igualado. Cualquiera diría que juegan en categorías distintas, porque el Valencia le plantó cara a un equipo de primera. Fueron contundentes, no sufrieron en exceso en defensa y encontraron los espacios que querían en ataque. Auqnue al final pecaron en lo más importante: el gol. "Ellas —las jugadoras del Espanyol— tienen mucha calidad y en ese detalle han marcado la diferencia. Es una pena, porque el partido del equipo no obtiene el premio en cuanto a resultado", reconoció Mikel Crespo.

Costuras cada vez más rotas

Ni el Ciutat evitó la caída frente al Costa Adeje Tenerife ni enfrentarse a un equipo de una categoría inferior. El Levante no es capaz de ganar ponga quien se ponga delante. Podría haber sido un partido para ganar confianza, para dar una victoria a la afición, que está falta de alegrías. Podría haber sido el punto de partida. El despertar. Pero nada más lejos de la realidad fue una sonrojante derrota frente al Deportivo Alavés por 4-0. Una derrota que muestra las costuras cada vez más rotas de un equipo que no sabe cómo revertir la situación.

Alma Velasco y Dolores Silva en Ibaia / RFEF

El resto de eliminatorias

El Deportivo Alavés no fue el único equipo que tumbo a uno de Primera División. Al CE Europa le tocó el premio en la lotería de los penaltis frente al DUX Logroño. Con esta victoria, las jugadoras de Nany Haces hicieron historia, al alcanzar por primera vez los octavos de final de la Copa de la Reina. Y otro equipo catalán que superó la eliminatoria fue el FC Badalona Women, que hizo lo que quiso en casa del Osasuna (0-3). También el Madrid CFF en su visita a tierras andaluzas, el cuadro madrileño no tuvo piedad del Sporting de Huelva y le endosó un 1-7.

Más picante estuvieron los partidos del Alhama y Dépor. Y eso que sus rivales militan en Segunda Federación. Las murcianas vencieron 1-2 al Sport Extremadura y las gallegas hicieron lo propio con un 1-3 ante el Guiniguada Apolinario. La eliminatoria se cerró en el Carlos Tartiere , que recibió al Sevilla FC. El conjunto hispalense se puso por delante 0-2, pero el Oviedo no iba a bajar los brazos jugando en ese escenario: Stephannie Blanco y Eva Lois igualaron la contienda en el 91’. Pero la alegría fue efímera. Andrea Álvarez apeló a la épica y les arrebató la ilusión del milagro.