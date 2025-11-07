La simulación del español Veiga que ha enfadado a media Europa

Gabri Veiga es uno de los mejores talentos jóvenes de España. A sus 23 años, el canterano del Celta con pasado en Al-Ahli es un habitual en los planes de Farioli tanto en competición nacional como en Europa League. El Oporto lidera la liga portuguesa y lucha por avanzar en Europa, donde acumula dos victorias, una derrota y un empate.

Precisamente este jueves, ante el FC Utrecht, logró un empate en un duelo cargado de polémica. El encuentro empezó con los de Países Bajos adelantándose en el marcador por medio del español Miguel Rodríguez en el minuto 48, pero hubo que esperar hasta el 66 para que el partido se rompiera por completo. También con jugadores españoles por medio.

Dos goleadores españoles...

El vasco Borja Sainz, seguido de cerca por el Athletic Club desde hace tiempo (hubiera sido el sustituto de Nico Williams), anotó el tanto del empate y el gallego Gabri Veiga vio la oportunidad perfecta de liarla. Tras anotar Sainz, Veiga fue directo a por la pelota y para ello metió un evidente empujón al meta rival, Barkas. Acto seguido, vuelve a empujarle de nuevo por detrás. El portero del Utrecht se da la vuelta y le encara, rozándole frente con frente. Veiga decide entonces tirarse al suelo tocándose la nariz y boca, zona en la que en ningún momento se le rozó. La simulación tuvo premio.

... y otro tramposo 'made in Spain'

El colegiado, que vio la acción a la perfección, decidió sin embargo y misteriosamente comprarle el engaño al centrocampista del Oporto y no dudó en no sólo perdonarle la cartulina al español, sino que expulsó al inocente guardameta con roja directa. Nadie dio crédito a lo que sucedió en el verde del Galgenwaard, pero lo cierto es que el marcador no volvió a moverse.