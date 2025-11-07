Los partidos que no te puedes perder este fin de semana

Este fin de semana es la jornada previa al parón de selecciones y el nivel de partidos no decepciona. Por ello, proponemos algunos de los mejores encuentros para que los aficonados no se los pierdan.

Liverpool-Manchester City

Es difícil destacar un partido de los diez que se juegan cada jornada en la Premier League, aunque un encuentro entre los dos máximos rivales de Inglaterra los últimos años tenía que estar. Manchester City, segundo y Liverpool, tercero se miden las caras en el Ethihad en busca de recortarle distancias al actual líder de la competición, el Arsenal. Ambos equipos llegan con confianza tras vencer sus enfrentamientos en La Liga de Campeones. Arne Slot parece tenerle pillado el juego a Pep Guardiola, desde la llegada del neerlandés a Inglaterra, ha vencido en los dos enfrentamientos disputados a los citizien.

Valencia CF-Real Betis

Aunque el Valencia CF no pasa por su mejor momento, su enfrentamiento ante el Real Betis siempre es un partido a destacar. Los de Corberán se juegan en Mestalla salir del pozo en el que están metidos y volver a la victoria en liga después de siete jornadas. Los verdiblancos son totalmente lo opuesto, vienen de vencer al Olympique de Lyon en Europa League y están quintos en la clasificación.

- El defensa del Betis Germán Pezzella (d) escapa de Javi Guerra, del Valencia, durante el partido de la octava jornada de LaLiga en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla. / EFE/Julio Muñoz

Atlético de Madrid-Levante

Los de Calero visitan el Metropolitano en búsqueda de su tercera victoria liguera y alejarse lo máximo posible de la zona de descenso. El Atlético de Madrid necesita los tres puntos para no descolgarse de la pelea por La Liga que lidera el Real Madrid. El Levante sabe plantarle cara a los colchoneros, en los últimos cuatro enfrentamientos han cosechado dos victorias y dos empates.

Tottenham-Manchester United

Fue la final de la Europa League la pasada temporada, y aunque han pasado unos malos años ligueros, esta temporada están demostrando porque son históricamente del Big Six. Tottenham y Manchester United están empatados con 17 puntos, sexto y octavo respectivamente. Los Red Devils llegan con más descanso, ya que a diferencia de los londinenses, no tienen competición europea.

Caemiro ante el Tottenham / EFE

Lyon-PSG

El conjunto de Luis Enrique no tiene un dominio en liga tan holgado como otros años, por ello, el conjunto parisino debe emplearse al máximo en Ligue 1. El Olympique de Lyon llega tras una mala racha de resultados, pero es uno de los equipos que mejor sabe competirle al PSG. El vigente campeón es líder con 24 puntos, mientras que el Lyon es sexto con 20 puntos, lo que demuestra lo competida que está la liga.