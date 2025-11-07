Bronca entre Iñigo Pérez y Balliu tras su cambio... que salvó al equipo

Las noches europeas tienen estas cosas. Una "indisposición", según argumentó el club, fue la causa de la precipitada marcha del estadio de Vallecas de Iñigo Pérez, que desde el banquillo del Rayo vivió una noche de emociones fuertes por la victoria en el tiempo añadido de su equipo frente al Lech Poznan y la discusión con Iván Balliu tras ser sustituido.

El técnico del Rayo Vallecano no compareció ante los medios de comunicación, como es habitual tras finalizar cualquier partido, sea de la competición que sea, y en su lugar habló en conferencia de prensa el director deportivo, David Cobeño.

El dirigente rayista, al igual que hizo el presidente, Raúl Martín Presa, justificó la ausencia de Iñigo Pérez por una "indisposición", pero Iñigo Pérez, que celebró con efusividad minutos antes la victoria frente al Lech Poznan, que llegó tras remontar un 0-2 con tres goles en la segunda parte, el último en el tiempo añadido, obra de Álvaro García, se marchó con un gesto serio.

El Rayo, mejor sin Balliu

El partido fue de muchas emociones y alguna seguro que no la esperaba. A los 55 minutos efectuó un cuádruple cambio y uno de los elegidos para salir del césped fue Iván Balliu, uno de los jugadores con más peso dentro del vestuario, que no se tomó bien la sustitución. Ante la vista de todos en el estadio, también las cámaras de televisión captaron la discusión entre jugador y entrenador en el banquillo, que tuvieron unas palabras subidas de tono con motivo de ese cambio.

Lo que está claro es que difícilmente hubieran logrado remontar ese 0-2 si el técnico navarro no realiza dichos cambios de golpe. El equipo estaba perdido y nada más retirar a los cuatro jugadores de golpe, comenzó la remontada. Era el minuto 55 y sólo tres después Isi, uno de los que entraron de refresco justo antes, anotó el primero. Un rato más tarde accedió al verde el exlevantinista Jorge de Frutos, que también marcó (otro acierto del técnico) y en el tiempo de descuento fue Álvaro el que anotó el 3-2 que confirmaba una remontada épica. Balliu, uno de los capitanes que no suele generar polémicas, quedó señalado por su mal comportamiento.

Esa pudo ser la cuestión de fondo de la no comparecencia ante los medios de comunicación de Iñigo Pérez, que salió del estadio con el gesto serio, al poco de terminar el partido y sin hacer comentarios.

El vestuario quitó hierro

La cohesión del grupo es una de las claves del éxito de este Rayo y quizá por eso los jugadores se reunieron de urgencia en el vestuario, ya sin Iñigo Pérez, para hablar de lo sucedido. "Hemos celebrado la victoria, nos hemos reunido y ya está. Cosas del fútbol", dijo Andrei Ratiu a su paso por la zona mixta.

Iñigo Pérez discute con el cuarto árbitro. / EFE

También restó importancia al asunto el centrocampista Pedro Díaz, que justificó la ausencia del técnico navarro en conferencia de prensa. "Son cosas que pasan en el vestuario. No sale porque es una persona que tiene las emociones a flor de piel, unas veces sale el primero y otras el último".