El Orihuela cae en O Couto en la final de la Copa Federación

El pasado mes de agosto, el Orihuela CF empezó la larga e ilusionante aventura de la Copa Federación, y que ha terminado este sábado cayendo con honores en la final de la XXXIII edición. Un camino largo y costoso que ha tenido obstáculos en el camino hasta el último día. Los alicantinos han tenido que disputar la final lejos de casa, a 1000 kilómetros de distancia y ante un rival de superior categoría, el Ourense CF, que cierra el grupo A de Primera Federación.

Después de un ascenso de categorías meteórico, cuatro en las últimas cinco campañas, el conjunto del valenciano Dani Llácer ha escrito una de las páginas más importantes de su historia, proclamándose campeón al superar en el partido definitivo en el estadio de O Couto al Orihuela. El Ourense del entrenador de Quart de Poblet se llevó una final que, pese al contundente 3-0 del marcador, estuvo repleta de alternativas, emoción y fútbol, mucho fútbol.

Amin, decisivo con un 'hat-trick'

Sobre el verde, Amin, en el 13', plasmó en forma de gol la superioridad inicial de los orensanos al dirigir al fondo de la red un rechace en el área pequeña. Una acción que, sin embargo, generó protestas en el bando oriolano. Así lo explicó el entrenador, Pato, en la sala de prensa tras el partido: "Según me comenta Iván, en el primer gol le empuja un jugador rival a la hora de despejar".

A esta acción le siguieron otras de peligro, como el remate de falta directa del Gonzalo para los 'escorpiones' o el disparo de Nacho Castilla, quien se encontró con una gran intervención de Iván, meta visitante.

La noche, no obstante, emcumbró la figura de Amin Abaradan, autor de un 'hat-trick' en las postrimerías del choque para los locales. Su segundo gol, al primer toque. El tercero y definitivo, de habilidad tras errar una pena máxima. Un penalti, por cierto, excesivamente riguroso.

Una final preciosa hasta el último segundo y teñida del azul del Ourense CF, que coge el testigo del CD Extremadura como campeón de la Copa Federación, la tercera de un equipo orensano; la primera en su historia.

Pato, crítico con el sistema de competición

En sala de prensa, el entrenador del Orihuela agradeció tanto el esfuerzo de sus futbolistas como el de los "valientes" seguidores oriolanos que se desplazaron en un largo viaje para estar al lado del equipo. "Estamos fastidiados porque teníamos la ilusión. No era fácil, pero queremos agradecer a los valientes que se han hecho 1000 kilómetros para apoyarnos, y yo también, a los futbolistas por el camino que han recorrido en esta Copa", dijo Pato.

"Si lo vemos con perspectiva, ha sido una competición buena, en la que supimos sobreponernos a las adversidades y jugar una final en un campo de un rival de superior categoría. La Feredación debería reconsiderar estas situaciones, porque no tiene sentido que en la Copa del Rey, también de su organización, el equipo de inferior división juegue en casa, y aquí no, habrá que ajustar esto y hacerlo de otra manera. se desvirtúa bastante la competición", criticó Pato, técnico del Orihuela, de Segunda RFEF.

Rafa Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, hizo entrega de la Copa al equipo gallego.

Ficha técnica:

OURENSE CF: Alberto Sánchez; Enol Coto, Miguel Prado, Aymane Jelbat, Hugo Sanz (C) (Aranzabe, 84'); Adrián Guerrero (Lamine Gueye, 84'), César Moreno, Jerin Ramos, Omar Ouhdadi (Marco Camus, 67'); David Muñoz (Nacho Castillo, 67') y Amin Abaradan.

ORIHUELA CF: Iván Buigues; Ángel Sánchez (Juanma, 54'), Rubén García, Daniel Booker, Alejandro Salto; José Alonso, Héctor Ayod (C), Gonzalo Miranda, Joan Monterde; Rubén Solano.

GOLES: 1-0, Amin Abaradan (13'), 2-0, Amin Abaradan (82'), 3-0 Amin Abaradan (85')

ÁRBITROS: Gaizka Altuna (árbitro principal), Haizea Castresana (árbitra asistente), Gaizka Arbaiza (árbitro asistente) y Alberto Lago (Cuarto árbitro). Tarjetas amarillas: Alejandro Salto (26'), Rubén García (37')

ESTADIO: Final de la Copa Federación 2025 disputada en O Couto (Ourense).