Sadiq, protagonista en el empate de la Real Sociedad en Elche

En el empate entre el Elche y la Real Sociedad en el Martínez Valero, Umar Sadiq dio el primer paso para recuperar la confianza y el protagonismo con la camiseta 'txuri-urdin'. El atacante nigeriano saltó al verde en la última media hora de partido, cuando el equipo dirigido por Sergio Francisco iba por debajo en el marcador, con la premisa de aportar esa frecura en la zona de tres cuartos para que los realistas no se fuesen de vacío del feudo alicantino. Y así fue. En el minuto 87', Affengruber lo barrió dentro del área y el árbitro decretó la pena máxima que acabaría transformando Mikel Oyarzabal para firmar el definitivo 1-1.

Hasta el momento, la participación de Sadiq en el esquema del equipo donostiarra había sido escasa. El ex del Almería apenas había contado con minutos en LaLiga EA Sports tras un verano convulso en el que el nigeriano trasladó al club su deseo por regresar al Valencia CF. Pese a que ambas entidades estuvieron prácticamente todo el mercado estival en un tira y afloja constante que se intensificó en las últimas semanas de agosto, la operación no salió adelante y Umar se quedó en San Sebastián.

Desde entonces ha tenido que remar a contracorriente para hacerse un hueco en la plantilla y volver a gozar de oportunidades y minutos con la elástica 'txuri-urdin'. Hasta el encuentro que se disputó anoche, correspondiente a la duodécima jornada de la máxima categoría del fútbol español, Sadiq apenas había sumado un total de 15 minutos en esta competición: cinco en la victoria ante el Mallorca y nueve en la derrota a domicilio ante el FC Barcelona.

Aprovechar las oportunidades

En las últimas semanas, la enfermería del equipo dirigido por Sergio Francisco ha aumentado severamente. La parcela ofensiva se ha visto especialmente afectada con las bajas de Jon Karrikaburu o Ander Barrenetxea, que sumadas a la de Orri Óskarson, han obligado al técnico realista a buscar alternativas en ataque. Es ahí donde ha reaparecido el nombre del delantero africano.

Una larga espera

Hay que echar la vista atrás para rememorar la última ocasión en la que Sadiq fue partícipe de un tanto donostiarra. Fue en marzo de 2024, hace un año y medio, cuando el delantero nigeriano celebró su último tanto con el equipo que aquel entonces encomandaba Imanol Alguacil. La Real Sociedad visitaba al Granada CF en el estadio Nuevo Los Cármenes.

Myrto Uzuni adelantó a los locales en el ecuador de la primera mitad. Sería el tanto de Sadiq el que pondría el empate con el que ambos equipos se marcharían a los vestuarios. En la segunda mitad, los andaluces volvieron a ponerse por delante, pero en los minutos finales, los goles de André Silva y Robin Le Normand culminarían la remontada 'txuri-urdin'.