Tragedia en el Ceuta-Almería: Suspendido por la muerte de un aficionado

Tragedia en el Ceuta-Almería de Segunda División. Un aficionado del Ceuta ha fallecido en la grada durante el duelo contra los andaluces, según ha informado 'COPE'. El partido se había parado durante varios minutos para que los servicios médicos pudieran atender al espectador..

El encuentro estuvo detenido durante más de diez minutos, que se sintió indispuesto en el estadio Alfonso Murube. El espectador no pudo llegar al Hospital de la ciudad de Ceuta, ya que se confirmó su fallecimiento en el mismo estadio. Como cumple el protocolo de la Liga, los dos equipos se reunieron en el descanso con el colectivo arbitral para ver si se reanudaba el encuentro.

El Ceuta lamentó la muerte de uno de sus aficionados en sus redes. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería. Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido. Descanse en paz"

Finalmente, se ha optado por suspender el partido, ya que el espectáculo deportivo ha pasado a segundo plano. El estado quedó en un total silencio después del episodio y se extendió posteriormente entre los jugadores y el cuerpo técnico de los dos equipos.

Así lo anunciaba LaLiga: "Suspendido al descanso el partido entre el Ceuta y el Almería por el triste fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube. LALIGA muestra sus condolencias a sus familiares, amigos y a toda la afición de la AD Ceuta. La nueva fecha se anunciará próximamente"